Monatshoroskop Jungfrau: Was erwartet dich im Januar 2025?

Für den nächsten Monat deuten die Sterne eine spannende Reise, durch die dich das Universum leiten wird. Sonne, Mond und Sterne weisen den einzelnen Sternzeichen den richtigen Weg, um die Herausforderungen und Chancen des nächsten Monats zu meistern. Welcher ist im nächsten Monat dein Powerplanet und wo erwarten dich Querschläger? Auch dem Sternzeichen Jungfrau stehen ein paar Ereignisse bevor, mit denen du garantiert nicht rechnest. Was das Horoskop über deinen kommenden Monat verrät, erfährst du hier.

Als Sternzeichen Jungfrau bist du zwischen dem 24. August und dem 23. September geboren. Deine perfektionistischen und zielstrebigen Eigenschaften liefern dir die perfekten Voraussetzungen, um den nächsten Monat zu bewältigen. In Gesundheit, Karriere und Liebe stehen dem Sternzeichen Jungfrau eine Zeit voller Ereignisse und Erkenntnisse bevor. Vor allem dein regierender Planet Merkur könnte für dich zum Glücksfaktor werden. Ein Blick auf dein Monatshoroskop offenbart dir die Geheimnisse der Sterne.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Jungfrau

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Januar 2025 für dein Sternzeichen Jungfrau stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Wie sieht es in der Karriere aus? Und wie steht es in der Liebe?

Was erwartet die Jungfrau im Januar in der Gesundheit?

Das Sternzeichen Jungfrau ist dafür bekannt, die Dinge ganz genau zu nehmen und mit einer perfektionistischen Denkweise durchs Leben zugehen. Kein Wunder also, wenn du dir vom Neujahr einen großen Fortschritt erhoffst. Auch in der Gesundheit neigst du dazu, dir große Ziele zu setzen – doch wer hoch hinaus will, muss unten starten. In der Gesundheit wird das Sternzeichen Jungfrau primär von Saturn beeinflusst, der dich im Januar daran erinnert, dass nichts ohne harte Arbeit kommt. Vor allem Jungfrauen aus der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) sollten ihre Lehre aus dem letzten Jahr ziehen und sich klar machen, mit welchen Mitteln du gesundheitliche Fortschritte machen willst. Fühlst du dich in deinem Körper nicht wohl, ist der 4. Januar ein perfekter Tag für einen Neustart. Übe dich als Jungfrau bei der Ernährung an Selbstbeherrschung und setze im Sport auf dein Pflichtgefühl – im Januar ist laut Horoskop Disziplin gefragt!

Mental rät das Monatshoroskop deinem Sternzeichen dazu, den Fokus auf dein Ziel und nicht auf deine Unzufriedenheit zu legen. Mit positiven Gedanken lässt es sich viel besser erreichen! Als Jungfrau musst du im Januar laut Horoskop außerdem lernen, dass in der Gesundheit nicht alles immer so läuft, wie du es dir vorstellst. Von Hindernissen sollte sich die Jungfrau am 18. Januar nicht runterziehen lassen, sondern weiter am Ball bleiben. Nehme Erkrankungen wie eine Erkältung oder eine ernsthaften Grippe nicht als Zeichen des Schicksals, die dich zurückhalten, sondern betrachte sie als Zwangs-Kur. Als Jungfrau musst du dir stets ins Gedächtnis rufen, dass du nicht über deine Kapazitäten hinausarbeiten solltest. Du wirst sehen, dass es dir zum Monatsende gleich doppelt besser geht, wenn du dich am 25. Januar mit deinem Pflichtbewusstsein aus einem tiefen Loch ziehst.

Wie sieht es laut Monatshoroskop bei der Karriere der Jungfrau aus?

Auch in der Karriere könnte es für das Sternzeichen Jungfrau im Januar zu einer kleinen Achterbahnfahrt kommen. Dein regierender Planet Merkur befindet sich auf seiner direkten Laufbahn und befördert deine geistigen Qualitäten, was dir als Sternzeichen Jungfrau den idealen Antrieb im Job bietet. Besonders Jungfrauen aus der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) werden schnell merken, dass Aufgaben in der Karriere jetzt praktisch automatisch von der Hand gehen. Im Job können Jungfrauen im Januar ordentlich punkten, denn bei deinen Stärken macht dir im nächsten Monat niemand etwas vor. Durch die gute Auffassungsgabe und Detailtreue merken Jungfrauen im Januar schnell, an welchen Stellen es im Job hapert und können sofort reagieren – doch die Lösung des Problems wird nicht immer einfach sein. An einigen Stellen lohnt es sich für die Jungfrau sogar, sich nicht in Details zu verlieren, sondern mal die Kontrolle abzugeben.

Gute Dinge brauchen im Januar beim Job der Jungfrau einfach ihre Zeit. In der Monatsmitte kannst du zwar von deinen geistigen Fähigkeiten profitieren, doch die Fortschritte lassen auf sich warten. Behältst du einen langen Atem, wird das Sternzeichen Jungfrau am 28. Januar umso erfolgreicher sein. Mit deiner geschäftlichen Intuition kannst du direkt überzeugen, wenn es zu einer spannenden Verhandlung kommt. Kommt es auf die Kommunikation an, ist dein Sternzeichen anderen in jeglicher Hinsicht überlegen – so profitierst du am Ende von einem guten Deal. Doch das Monatshoroskop warnt Menschen vom Sternzeichen Jungfrau vor: Strengst du dich im Januar nur halb so viel an, wirst du am Monatsende leer ausgehen.

Glückstage der Jungfrau im Januar 2025: 03. Januar 2025 : Auf der Arbeit machst du den entscheidenden Zug.

: Auf der Arbeit machst du den entscheidenden Zug. 16. Januar 2025 : Werde heute eins mit dir selbst.

: Werde heute eins mit dir selbst. 19. Januar 2025: Höre in der Gesundheit auf einen weisen Ratschlag.

DAS hält die Liebe im Januar für die Jungfrau parat

In der Liebe muss sich die Jungfrau im Januar 2025 auf schwierige Zeiten einstellen. Zum Anfang des Venusjahrs befindet sich der Glücksplanet nämlich in großer Distanz zum Sternzeichen Jungfrau. Weder Jungfrau-Singles noch Vergebene machen laut Horoskop im Januar in der Liebe einen großen Durchbruch. Bist du eine Jungfrau aus der dritten Dekade (13.09. – 23.09.), könnte es im Januar laut Monatshoroskop für dich in der Liebe ganz besonders bitter werden. Das Horoskop sieht voraus, dass Jungfrauen es im Januar schwer damit haben, ihrem Herzensmenschen die wahren Gefühle zu zeigen – ob positiv oder negativ. Doch ziehst du dich als Jungfrau im nächsten Monat zurück, könnte sich dein Partner von dir abgewiesen fühlen. Auch Jungfrau-Singles werden im Januar laut Horoskop vom Universum nicht mit einer bestimmten Anziehungskraft gesegnet. Zum Verhängnis wird er Jungfrau in der Liebe außerdem ihre perfektionistische Ader.

Blockiert Jupiter am 14. Januar die romantische Stimmung, könnten Jungfrauen dazu tendieren, in der Liebe alles für selbstverständlich zu nehmen und den Wert für die kleinen Dinge zu ignorieren. Das Monatshoroskop rät der Jungfrau darum dazu, die Detailtreue auch in deine Beziehung zu integrieren – so kannst du auch die zurückhaltenden Gesten deines Herzensmenschen realisieren. Ist dir das als perfektionistische Jungfrau nicht genug, wirst du dich am 19. Januar fragen müssen, aus welchen Gründen du deine Beziehung führst. Ist es die wahre Liebe oder nur eine Verpflichtung? Die finanzielle Absicherung sollte keinesfalls der Grund deiner Bindung sein – auch nicht, wenn es um einen Heiratsantrag geht. Mache den weiteren Verlauf deiner Beziehung davon abhängig, ob du die Treue halten willst oder ob es zum Liebesaus kommt. Kopf hoch, liebe Jungfrau.

Jungfrau Monatshoroskop: Januar 2025 – Fazit

Das Monatshoroskop zeigt, dass im Januar 2025 für die perfektionistische Jungfrau die Liebe im Detail liegt. Zwar bist du im nächsten Monat besonders ehrgeizig und willst Fortschritte sehen, doch du musst auch realisieren, dass nicht alles mit einem Fingerschnipser kommt. Wähle in der Karriere einen bedachten Pfad der Anstrengung und nehme den Verlauf deiner Gesundheit, wie er kommt – du bist dazu in der Lage, wieder hochzufahren. Indem du dir selbst darüber klar wirst, was du in der Liebe brauchst und willst, kannst du dich am Ende des Monats auf einem guten Stand befinden.

