Beste Gesundheit! November-Horoskop meint es gut mit diesen Sternzeichen

Na, das hört man doch gerne! Gerade im November läuft beim ein oder anderen oft die Nase oder es haut einen gleich mit einer ordentlichen Grippe ins Bett. Wie gut, dass das Horoskop drei Sternzeichen einen besonderen Health-Boost bringt.

Diese drei Sternzeichen können sich im November bester Gesundheit erfreuen. Die Sterne und Planeten sind auf ihrer Seite. Ob auch du gesund und munter durch den November kommst? Das erfährst du hier in unserem Monatshoroskop.

Monatshoroskop für Schützen bringt Gesundheit

Ein Sternzeichen, das im November voll im Saft steht, ist der Schütze (23. November bis 21. Dezember). Man könnte schon beinahe sagen: Es ist sein „Power-Monat“. Das Feuerzeichen schwelgt in positiven Überfluss. Von Gesundheit, Energie und Glück beseelt kann sich der Schütze besonders auf diese drei Tage freuen: den 6., 17. und 22. November.

Das sind seine Glücks- und Energietage, die physische und mentale Stärke bei ihm fördern. Allerdings sollten Schütze aufpassen, sich nicht zu sehr zu übernehmen. Vor allem beim Sport solltest du dich nicht überbelasten, sonst könnte das deine Gesundheit negativ beeinflussen.

Zwillinge haben einen schwierigen Start

Auch der Skorpion fühlt sich im November gestählt. Bis zur Mitte des Monats fördert die Sonne seine körperliche und mentale Stärke. Und auch Pluto und der Mond liefern zusätzliche Energie und Stabilität. Kleinere Schwächemomente können Saturn und Pluto einfach ausgleichen, sodass der Skorpion mit Kraft aus dem Monat herausgeht.

Bei Zwillingen sieht die Lage ganz anders aus: Doch nach einer schwierigen Anfangsphase erholt sich das Sternzeichen zur Monatshälfte zusehends. Alles Dank der Mond-Uranus-Konstellation! Diese fördert am 15. November mentale und physische Erholung. Die zweite Monatshälfte ist nach den Sternen der ideale Zeitpunkt für Regeneration und mentale Heilung.