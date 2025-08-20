Monatshoroskop Fische September 2025: Das bringen die Sterne

Wie das Monatshoroskop voraussagt, stehen dem Sternzeichen Fische im September Höhen und Tiefen bevor. Vor allem durch den astrologischen Einfluss von Saturn werden Fische im September in der Gesundheit und der Karriere herausgefordert – er bringt Chaos und Hürden. Doch es gibt auch einige astrologische Quellen, aus denen die Fische im September Kraft schöpfen können.

Steht der Vollmond im September im Sternzeichen Fische, kann das ein emotionaler und physischer Weckruf sein. Nimm die Neptun-Energie an, um in der Liebe Klarheit über deine Gefühle zu gewinnen. Was dich konkret erwartet, erfährst du im Monatshoroskop.

Die Gesundheit der Fische im September

Was sieht das Monatshoroskop im September für das Sternzeichen Fische in der Gesundheit vor?

Der September prägt die Gesundheit der Fische laut Monatshoroskop besonders stark. Am 1. September tritt der rückläufige Saturn in dein Sternzeichen – der Erziehungsplanet kündigt einen Wandel in der Gesundheit an. Statt dich treiben zu lassen, solltest du als Sternzeichen Fische aktiv werden: Deine Ernährung oder dein Trainingsplan könnten jetzt Anpassungen brauchen. Nimm die Herausforderungen an, um psychische und körperliche Belastungen zu vermeiden. Am 7. September steht der Vollmond in deinem Sternzeichen Fische und verstärkt deine Sensibilität – daraus kannst du neue Kräfte schöpfen.

Besonders Fische der zweiten Dekade (1.03 – 10.03.) können gesundheitlich im September aufblühen, wenn kreative Reize und dein Elan entfacht werden. Ein kreatives Hobby oder neue sportliche Aktivitäten bringen dich mental und physisch voran. Du wirst sehen, dass sich deine mentale und körperliche Stärke Schritt für Schritt aufbaut. Am 24. September stärkt die Konstellation von Sonne und Pluto die Lebenskraft des Sternzeichens Fische. Nimm den Antrieb mit, um mit neuer Energie und Selbstbewusstsein in den Oktober zu starten!

Das sieht das Monatshoroskop für die Karriere der Fische vor

Womit müssen Fische im September in der Karriere rechnen?

Im September könnten Fische laut Monatshoroskop in der Karriere vor Herausforderungen stehen. Der rückläufige Saturn, Planet der Ordnung, bringt ab dem 1. September auch im Job Chaos mit sich. Mit deiner sensiblen Art solltest du dich von Schwierigkeiten im Job nicht negativ beeinflussen lassen. Der Vollmond stärkt am 7. September deine empathischen und kreativen Fähigkeiten, was dir im Job klare Vorteile verschafft. Nutze diese Energie als Sternzeichen Fische, um laufende Prozesse besser zu verstehen, dich aktiv an neuen Projekten zu beteiligen und dein Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten.

Die zweite Monatshälfte steht für Fische unter einem positiven Stern: Am 22. September aktiviert die Konstellation von Mond und Pluto deine Fantasie. Fische aus der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) können diesen kreativen Elan im September nutzen, um Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen, Kollegen zu inspirieren und Projekte erfolgreich voranzutreiben. Bleib jedoch reflektiert und überdenke neue Ideen, um dein Potenzial voll auszuschöpfen.

Glückstage der Fische im September 4. September 2025 : Du wagst den entscheidenden Schritt.

: Du wagst den entscheidenden Schritt. 13. September 2025 : Neptun weckt neue Träume in dir.

: Neptun weckt neue Träume in dir. 27. September 2025: Heute fühlst du dich besonders stark.

Das erwartet die Fische im September in der Liebe

Was sagt das Monatshoroskop den Fischen im September in der Liebe voraus?

Dem Sternzeichen Fische stehen im September laut Monatshoroskop turbulente Zeiten in der Liebe bevor. Der Vollmond verstärkt deine Sensibilität, was in Beziehungen für vergebene Fische sowohl positiv als auch herausfordernd sein kann. Dein Herrscherplanet Neptun stärkt am 8. September deine feinfühlige Seite, läuft aber rückläufig und bringt Komplikationen mit sich. Bleib ruhig und empathisch, wenn die Emotionen deines Partners aus der Reihe tanzen.

Für Single-Fische stehen die Chancen auf neue, vielversprechende Bekanntschaften durch den astrologischen Neptun-Einfluss schlecht. Besonders am 23. September warnt die Konstellation von Neptun und Sonne im Horoskop vor Enttäuschungen. Fische sollten sich deswegen aber nicht im Alkohol verlieren, sondern nüchtern bleiben und Klarheit darüber gewinnen, was du in der Liebe wirklich brauchst. Besonders Fische aus der dritten Dekade (11.03. -20.03.) sollten am Monatsende des Septembers ihre Beziehung ehrlich analysieren und an Verbesserungen arbeiten.

Fazit: Das erwartet die Fische im September

Wie das Monatshoroskop verrät, bringt der September den Fischen einige Herausforderungen in Gesundheit, Karriere und Liebe. Setze in der Gesundheit auf aktives Handeln und nutze deine kreativen Fähigkeiten, um an mentaler und körperlicher Stärke zu gewinnen. Auch im Job bringen dich Kreativität und Empathie voran – selbst wenn es zu starken Unruhen kommt. In der Liebe verstärkt Neptun deine Sensibilität, kann aber auch Schwierigkeiten bringen. Mit Klarheit und Fokus lässt sich der Monat gut meistern!