Monatshoroskop Fische Oktober 2025: Das bringen die Sterne

Für Fische wird der Oktober laut Monatshoroskop eine Zeit voller Wendepunkte. Schon zu Beginn setzt Saturn in deinem Sternzeichen klare Zeichen und rückt deine Gesundheit in den Fokus – es wird wichtig, Veränderungen anzugehen. Auch im Berufsleben sorgt Pluto zunächst für Unruhe. Doch mit Geduld und klaren Entscheidungen kannst du hier ab Mitte des Monats das Blatt wenden.

In der Liebe steht laut Horoskop eine große Wende bevor: Leidenschaft und emotionale Tiefe sind zwar möglich, doch auch unbewältigte Konflikte könnten aufbrechen. Gegen Ende des Monats haben Fische die besondere Chance, ihr Liebesleben zu vertiefen. Lies im Monatshoroskop, wie du die spannenden Entwicklungen als Sternzeichen Fische im Oktober am besten für dich nutzen kannst!

Gesundheit der Fische im Oktober

Worauf müssen sich Fische im Oktober in der Gesundheit einstellen?

Der Oktober steht für Fische laut Monatshoroskop ganz im Zeichen der Gesundheit, denn Saturn befindet sich in deinem Sternzeichen. Schon am 1. Oktober müssen Fische mit einem Weckruf durch Saturn rechen – kümmere dich jetzt um deine Gesundheit! Für Fische aus der zweiten Dekade (1.03 – 10.03.) wird es laut Monatshoroskop wichtig, im Oktober an Routinen festzuhalten, um in der Gesundheit voranzukommen. Es benötigt keinen aufwändigen Trainingsplan. Kleine Veränderungen bringen Fische im Oktober in der Gesundheit voran: Nimm die Treppen anstelle des Aufzugs, greife zu gesunden Snacks wie Nüssen und trinke ausreichend Wasser.

Befolgst du die Hinweise des Monatshoroskops, erleben Fische in der zweiten Monatshälfte eine deutliche Verbesserung der Gesundheit. Eine Mond-Pluto-Konstellation verspricht den Fischen am 19. Oktober einen Energieschub. Aber Vorsicht: Lass dich nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten – gehe schrittweise vor und übertreibe es nicht mit Fitness. Förderst du auch deine mentale Gesundheit, äußert sich das bei Fischen im Körper. Kommen Körper und Seele ins Reine, machst du zum Monatsende große Fortschritte in der Gesundheit.

Horoskop für Karriere der Fische

Was erwartet das Sternzeichen Fische im Oktober in der Karriere?

Für Fische bringt das Monatshoroskop im Oktober einige berufliche Herausforderungen mit sich, die du jedoch meistern kannst. Bis zum 14. Oktober sorgt der rückläufige Pluto für Unruhe im Job – für Fische wird es wichtig, sich auf kommende Veränderungen einzustellen. Zeige Akzeptanz, aber äußere bestehende Zweifel, wenn dich ungute Gefühle plagen. Am 8. Oktober warnt die Pluto-Konstellation Fische davor, sich von Karriereansprüchen zu sehr vereinnahmen zu lassen – übernimm dich nicht.

Ändert Pluto seine Bewegungsrichtung, wendet sich das Blatt in der Karriere. Auch Neptun stärkt am 14. Oktober die intellektuellen Fähigkeiten der Fische. Besonders als Fische der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) profitierst du im Oktober laut Horoskop von kreativen Ideen. Am 29. Oktober unterstützt die Konstellation aus Merkur und Neptun deine Intuition. Ein kluger Schachzug bringt dir Erfolg, und du kannst die Früchte deiner Arbeit ernten.

Glückstage der Fische im Oktober 4. Oktober 2025 : Du weißt heute genau, was zu tun ist.

: Du weißt heute genau, was zu tun ist. 10. Oktober 2025 : Romantische Stunden erwarten dich.

: Romantische Stunden erwarten dich. 31. Oktober 2025: Blicke nach vorne!

Liebeshoroskop für Fische im Oktober

Wie sieht es im Oktober in der Liebe der Fische aus?

Im Oktober steht den Fischen in der Liebe laut Horoskop eine große Wende bevor. Zu Monatsbeginn fördert der rückläufige Neptun im Widder die Leidenschaft, bringt aber auch Streit und Meinungsverschiedenheiten mit sich. Mit einer ungünstigen Neptun-Konstellation könnte am 12. Oktober große Unzufriedenheit im Liebesleben der Fische aufkommen. Besonders Fische aus der ersten Dekade (11.03. -20.03.) sollten diese Warnung annehmen und das Gespräch mit ihrem Partner suchen. Für Fische-Singles ist es ein idealer Tag, um neue Kontakte zu knüpfen. Hältst du an alten Gefühlen fest, stürzt dich das in ein emotionales Loch.

Ab dem 22. Oktober befindet sich dein Herrscherplanet Neptun in deinem Sternzeichen und legt den Fokus auf die innere Gefühlswelt der Fische. Jetzt ist es entscheidend, deine Wünsche in der Beziehung klar zu kommunizieren. Wenn du deinem Partner am 26. Oktober dein Herz öffnest, stärkt eine günstige Neptun-Konstellation im Horoskop die Liebe des Sternzeichens Fische und sorgt für Harmonie.

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im Oktober für Fische voraus

Wie du im Monatshoroskop lesen kannst, erwarten die Fische im Oktober einige Wendungen. Vor allem die Gesundheit steht für Fische im Fokus – das Horoskop rät zu mehr Achtsamkeit, Veränderungen zeigen ab der Monatsmitte ihre Wirkung. Beruflich bringt der rückläufige Pluto Unruhe, doch am Monatsende ernten Fische wieder Erfolge. In der Liebe ist der Oktober für Fische von starken Emotionen geprägt. Konflikte könnten aufbrechen, doch ab dem 22. Oktober, unterstützt durch Neptun und bietet die Chance auf tiefe Verbindungen. Nutze diesen Monat, um dich in Gesundheit, Karriere und Beziehung weiterzuentwickeln!