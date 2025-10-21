Monatshoroskop Fische November 2025: Das sagen die Sterne voraus

Der November wird für Fische laut Monatshoroskop eine Zeit voller Herausforderungen, aber auch intensiver Möglichkeiten – ob in der Liebe, der Karriere oder der Gesundheit. Die Sterne fordern dich heraus, dich immer wieder neu auszubalancieren und sowohl deine Sensibilität als auch deine innere Stärke unter Beweis zu stellen. Besonders der rückläufige Neptun sorgt in Beziehungen für Spannungen, während Saturn Stabilität in gesundheitlichen Fragen bringt.

Mach dich bereit für einen Monat voller Höhen und Tiefen, der dich fordert, aber auch mit bereichernden Momenten belohnt. Im Monatshoroskop für November erfährst du, worauf sich das Sternzeichen Fische konkret einstellen muss.

Horoskop zur Gesundheit der Fische im November

Was kommt im November gesundheitlich auf die Fische zu?

Im November steht bei den Fischen die Gesundheit im Fokus, besonders durch die stabilisierende Wirkung von Saturn in deinem Zeichen. Die Mars-Neptun-Energie fordert dich bereits am 4. November dazu auf, Ordnung in dein Leben zu bringen. Etabliere eine regelmäßige Routine, plane feste Zeiten für Sport und achte auf eine gesunde Ernährung. Saturn bringt dir am 6. November zusätzliche Stabilität, du du in Schwächemomenten nutzen solltest. Besonders am 8. November warnt das Monatshoroskop durch den Venus-Pluto-Einfluss vor Alkohol und Genussmitteln – sie werden deine Gesundheit schwächen!

Heilsam ist es besonders für Fische aus der zweiten Dekade (1.03 – 10.03.) eine Reise zum Meer zu unternehmen, zum Beispiel am 19. November. Merkur und Neptun schenken dir geistige und körperliche Erholung! Am 26. November verleiht ein Energieschub durch Mars dir neue Kraft – die perfekte Gelegenheit, innere Anspannungen durch Sport oder Bewegung abzubauen. Nutze diese Power gezielt, um gut vorbereitet und voller Energie in den nächsten Monat zu starten.

Die Karriere der Fische im November

Was erwartet die Fische im November in der Karriere?

Im November bietet sich dir als Fisch in der Karriere die Chance, durch Struktur und Planung voranzukommen. Bereits am 4. November fordern Mars und Neptun dich auf, Chaos auf der Arbeit aufzuräumen und klare Strategien zu entwickeln. Auch finanziell ist ein Plan wichtig: Venus und Pluto warnen am 8. November vor möglichen Schwierigkeiten, falls du unachtsam bist. Vor allem Fische aus der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) lassen sich im November jobmäßig schnell aus der Ruhe bringen. Berufliche Hürden könnten dich hier am 10. November durch Pluto herausfordern – wichtig ist, dir nicht zu viel aufzubürden und einen genauen Plan zu verfolgen, um Überforderung und Gefühlsausbrüche zu vermeiden.

In der zweiten Monatshälfte sieht es in der Karriere der Fische wieder besser aus. Vor allem am 19. November stehen die Sterne für dich gut, wenn Merkur und Neptun deinen Ideenreichtum sowie deine Kreativität fördern. Auch am 20. November bringt die Sonne-Neptun-Konjunktion den Fischen kreative Energie – vertraue auf deine Intuition und setze deine künstlerischen Fähigkeiten gezielt ein, um beruflich zu glänzen.

Glückstage der Fische im November 2025 6. November 2025 : Heute wird es romantisch.

: Heute wird es romantisch. 20. November 2025 : In der Liebe wendet sich das Blatt.

: In der Liebe wendet sich das Blatt. 30. November 2025: Du bist von Erfolg gekrönt!

Das Liebeshoroskop für Fische im November

Was sieht das Horoskop im November für die Liebe der Fische vor?

Fische müssen sich im November auf einige Herausforderungen in der Liebe einstellen, denn Herrscherplanet Neptun ist weiterhin rückläufig und bringt auf romantischer Ebene viele Probleme mit sich. Trotz starker Gefühle werden besonders Fische aus der dritten Dekade (11.03. -20.03.) im November auf die Probe gestellt. Die Venus-Pluto-Konstellation am 8. November bringt intensive Emotionen mit sich, die jedoch eher Schwierigkeiten auslösen. Als sensibles Sternzeichen reagierst du empfindlich in Beziehungen, erhoffst dir große Gesten, bist aber schnell enttäuscht.

Trotz allem sieht das Monatshoroskop starke sexuelle Leidenschaft voraus, sodass Fische-Singles im November auf ihre Kosten kommen. Vergebene Fische könnten jedoch an Grenzen der Beziehung stoßen, wenn ihr Verhalten zu leidenschaftlich wird – das Risiko von Treuelosigkeit steigt. Es gilt: Halte dich vom Widder fern! Am 20. November sorgt dann eine günstige Mond-Neptun-Konstellation für Entspannung im Liebesleben. Deine Sehnsucht nach romantischer Dramatik lässt nach, du gewinnst innere Ruhe, kannst dich besser in deinen Partner einfühlen und Harmonie schaffen.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop den Fischen im November voraus

Wie das Monatshoroskop voraussagt, stehen den Fischen im November jede Menge wechselnde Gefühle bevor. In der Liebe sorgt der rückläufige Neptun für intensive, aber teils belastende Emotionen. Singles können ihre Leidenschaft ausleben, während Vergebene Vorsicht walten lassen sollten, um Harmonie zu bewahren. In der Gesundheit stabilisiert Saturn ab dem 6. November, besonders wenn du auf eine klare Routine und gesunde Gewohnheiten setzt. Erholung finden Fische in der zweiten Monatshälfte. Nach beruflichen Herausforderungen profitierst du zur Monatsmitte durch Kreativität und neue Ideen. Nutze die zweite Monatshälfte, um innerlich wieder ins Gleichgewicht zu kommen und den Monat mit neuer Energie und Optimismus abzuschließen.