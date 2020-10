Urlaub an der Ostsee: Mann macht bei Spaziergang beachtlichen Zufallsfund am Strand

Urlaub an der Ostsee erfreut sich auch in den Herbstferien bei vielen Deutschen großer Beleibtheit.

Während seines Urlaubs an der Ostsee machte ein Mann einen Spaziergang am Strand und fand dort das.

Urlaub an der Ostsee: Mann ist zwei mal im Jahr hier

Urlaub in der Heimat war in diesem Jahr für viele Deutsche teilweise auch wegen mangelnder Alternativen die einzige Möglichkeit einen Urlaub zu verbringen. Besonders die Nord- und Ostsee standen dabei hoch im Kurs, da große Städte häufig gemieden wurden.

Das ist die Ostsee:

Die Ostsee ist ein Binnenmeer

Sie ist 412.500 Quadratkilometer groß

Das Meer ist bis zu 459 Meter tief

Das gilt aber nicht für Thomas T. und seine Familie. Wie der Mann gegenüber unserem Partnerportal MOIN.DE erzählte, fahren sie wenn möglich zwei mal im Jahr an die Ostsee, um hier ihren Urlaub zu verbringen – mit der Corona-Krise hat ihr Urlaub also nichts zu tun. Dabei hat es ihnen eine Ostsee-Insel besonders angetan: Rügen.

Urlaub an der Ostsee: Mann findet DAS am Strand

Hier gehören für die Familie auch Spaziergänge an den Stränden der Ostsee-Insel zu den Urlaubs-Aktivitäten. Auf einem solchen machte die Familie während ihres Urlaubs an der Ostsee eine tolle Entdeckung.

Am Strand fanden sie Gegenstände, die auf den ersten Blick aussahen wie längliche Steine oder Muscheln. Wenn man aber genauer hinsieht, entdeckt man, dass es sich dabei um sogenannte „Donnerkeile“ handelt.

Urlaub an der Ostsee: Mann findet am Strand „Donnerkeile“

Eigentlich heißen „Donnerkeile“ Belemniten. Es sind sehr alte Fossilien – in diesem Fall um Skelette einer ausgestorbenen Kopffüßler-Art. Der Urlauber fand aber nicht nur ein oder zwei Fossilien, sondern gleich eine ganze Menge, wie Fotos, welche er auf Facebook postete, beweisen.

Urlaub an der Ostsee: Der Mann fand an der Küste von Rügen „Donnerkeile“. (Symbolbild) Foto: imago images / Niehoff

Die Familie sammle immer wenn sie Urlaub an der Ostsee machen würden solche „Schätze“. „Wenn wir an der Ostsee sind, machen wir das immer“, sagt er zu MOIN.DE. Warum ausgerechnet zu dieser Zeit so viele Fossilien an den Stränden von Rügen zu finden waren, erfährst du auf MOIN.DE. (gb)