München: Stadt bekommt neues Gebäude – das sieht ausgerechnet aus wie...

In München wirst du bald ein Gebäude finden, dass dich garantiert an ein berühmtes Bauwerk erinnert. (Symbolbild)

Hättest du damit gerechnet? In München wird demnächst ein neues Gebäude gebaut, das aussehen soll, wie eins, das vor ein paar Jahren für gespaltene Meinungen gesorgt hat. Nun soll München auch so ein Bauwerk erhalten.

In München tut sich gerade nicht viel, kein Oktoberfest, Fußball-Spiele vor leeren Zuschauer-Rängen. Doch baulich geht es bald so richtig los, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

München bekommt ein Zwillings-Gebäude

Entstehen soll das Gebäude am Gasteig in München. Dafür wird das Kulturzentrum vor Ort saniert. Die Pläne dafür wurden am Montag vorgelegt. Bereits vor fünf Jahren war die Sanierung in trockenen Tüchern.

Wie das Bauwerk in München dann aussehen soll? Wie die Elbphilharmonie in Hamburg! Durch die Brücke sollen in Zukunft die Philharmonie, die Volks- und Musikschule sowie die Bibliothek verbunden werden.

In München wird bald ein Zwilling der Elbphilharmonie gebaut. Foto: imago images / Jannis Große

Quasi ein Zwilling der Elbphilharmonie entsteht in München. Ob dieses Bauprojekt auch 789 Millionen Euro kosten wird?

Daten und Fakten zur Elbphilharmonie:

Höhe der Elbphilharmonie: 110 Meter

Fläche der Glasfassade: 16.000 Quadratmeter

Länge der Rolltreppe, die Besucher vom Haupteingang bis zur Plaza in 37 Metern Höhe befördert: 82 Meter

3.000 Euro pro Nacht kostet die teuerste Suite in der neuen Luxus-Herberge „The Westin“

520 Stellplätze hat das Parkhaus der Elbphilharmonie

Das fände wohl niemand gut. Denn eigentlich waren nur 186 Millionen Euro angesetzt. Diese Tatsache sorgte für viel Unmut bei dem Hamburgern.

