Corona-Lockdown in Sylt: Frau berichtet Traumatisches

Derzeit schnellen die Corona-Zahlen vielerorts in Deutschland wieder in die Höhe. Auch auf der Insel Sylt hat es zuletzt einen deutlichen Anstieg gegeben.

Da kommen bei Einheimischen und Urlaubern sofort unangenehme Erinnerungen aus dem Corona-Lockdown vom Anfang des Jahres wieder hoch. Eine Touristin hat diese Zeit zum Teil auf Sylt verbracht und berichtet nun, im Angesicht der steigenden Zahlen, von ihren traumatischen Erlebnissen auf der Insel.

Sylt: Corona-Lockdown auf der Insel – von diesen unangenehmen Erlebnissen berichtet eine Urlauberin

Ein leerer Strand, kilometerweite Wanderungen, ohne einer Menschenseele zu begegnen – das kannte Sylt-Urlauberin Wibke Seifert schon von ihren früheren Reisen auf die Insel.

Dann, wenn das Wetter noch nicht richtig gut ist und es nur wenige Reisende nach Sylt zieht, gefällt es ihr am besten auf der Insel. Doch im Corona-Jahr zeigte der sonst so entspannte März laut Wibke von einer ganz anderen Seite. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Während des Lockdowns blieben die Strandkörbe auf Sylt leer. Foto: imago images / Chris Emil Janßen

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Zehn Naturschutzgebiete gibt es allein auf der Insel

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

In diesem März rief Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, alle Feriengäste auf, die Insel schnellstmöglich zu verlassen. Wibke entschied sich dennoch zu bleiben, schließlich war die Situation auf Sylt für sie noch sicherer als in ihrer Wahlheimat Malta.

Eine Entscheidung, die bei den Einheimischen zu Missmut führte – und schließlich Wibke in eine sehr unangenehme Situation führte. Was sie genau erlebt hat, erfährst du bei MOIN.DE >>>> (vh)

