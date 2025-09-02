Nächste Mogelpackung bei Aldi, Kaufland und Co. entlarvt? Jetzt ist Milka auf dem Radar

Jeder Einkäufer hat mit der Zeit seine Routinen und Gewohnheiten bei Aldi, Kaufland und Co. entwickelt. Da passiert es auch schonmal, dass man ohne genau auf die Verpackungen zu achten, blind zu den Lieblings-Produkten greift. Was aber, wenn die Waren plötzlich weniger Inhalt haben, aber mehr kosten? Die Verbraucherzentrale zieht genau aus diesem Grund Milka vor Gericht.

Erst kürzlich enthüllten Verbraucherschützer eine der irreführenden Mogelpackungen bei Aldi, Kaufland und Co.: Nur der halbe Karton war wirklich mit Inhalt gefüllt (>>DER WESTEN berichtete)! Nun wird Milka zur Rechenschaft gezogen.

Aldi, Kaufland und Co.: Milka entlarvt!

Der Vorwurf: Viele Milka-Tafeln wiegen nicht mehr 100, sondern nur noch 90 Gramm. Der Verpackung sieht man diese Reduzierung allerdings nicht an. „Eine reduzierte Füllmenge bei Schokoladentafeln der Marke Milka ohne deutlich sichtbaren Hinweis hat uns veranlasst, die Mondelez Deutschland GmbH zu verklagen“, schreibt die Verbraucherzentrale Hamburg auf ihrer Website.

Laut Verbraucherzentrale zeige nur die direkte Gegenüberstellung der alten und neuen Schokoladentafel, dass ihr Inhalt verkleinert wurde. „Während die Verpackung und das Design identisch sind, ist die Tafel selbst unmerklich rund einen Millimeter dünner geworden.“ Das Problem an der ganzen Sache: Zwar steht die neue Nennfüllmenge klein auf der Vorderseite der Verpackung, doch einen expliziten Hinweis auf die Reduzierung gibt es nicht. Außerdem kann der kleine Aufdruck schnell von den Laschen der Kartons bei Aldi, Kaufland und Co. überdeckt werden. Und es kommt noch dreister …

Verbraucherzentrale fordert Transparenz

Denn nicht nur die Füllmenge der Milka-Tafeln wurde verkleinert, gleichzeitig wurde zudem der Preis bei vielen Tafeln angehoben! Viele Sorten kosten mittlerweile 1,99 Euro anstatt 1,49 Euro – das ist eine Preiserhöhung von über 48 Prozent! Auf Anfrage der Verbraucherzentrale äußerte Mondelez sich bereits im Februar 2025 zu der Preissteigerung: „So haben sich beispielsweise die Kakaopreise in den letzten zwölf Monaten fast verdreifacht und ein Rekordniveau erreicht. Auch andere Kosten, wie Energie, Verpackung und Transport, bleiben hoch. Das bedeutet, dass die Herstellung unserer Produkte viel teurer ist“, hieß es damals.

Die Verbraucherzentrale fordert, dass „Hersteller vom Gesetzgeber zu verbindlichen Vorgaben bei schrumpfenden Packungsinhalten verpflichtet werden“. Dazu gehört eine Warnung, die auf die verringerte Füllmenge für mindestens sechs Monate hinweist sowie eine entsprechend kleinere Packungsgröße.