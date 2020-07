Missbrauch in NRW führt nun auch nach Norderney.

Missbrauch in NRW: Nach Monaten hat die Polizei eine neue heiße Spur – sie führt nach...

30.000! Von so vielen Verdächtigen gehen die Ermittler in einem Missbrauchskomplex in NRW aus.

Der Missbrauch in NRW zieht inzwischen immer weitere Kreise. Wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, führt eine Spur nun auch nach Norderney.

Missbrauch in NRW: Spur führt nach Norderney

Der massive Missbrauch in NRW war durch eine Wohnungsdurchsuchung in Bergisch-Gladbach im Oktober 2019 ins Rollen gekommen.

#NRW-Justizminister Biesenbach in #LPKNRW:



"ZAC NRW ermittelt allein in dem Komplex #Kindesmissbrauch EK Berg in Bergisch Gladbach gegen 30.000 (!) unbekannte Tatverdächtige. Wir wollen Täter und Unterstützer von Kindesmissbrauch aus der Anonymität des Internets herauszerren." pic.twitter.com/QGzgwZtv5Q — Ministerium der Justiz NRW (@JM_NRW) June 29, 2020

NRW will bei Kindesmissbrauch härter durchgreifen:

2019 gab es 2805 Missbrauchsfälle in NRW

Der Landtag NRW hat am 26. Juni gefordert, dass jeder Missbrauch als Verbrechen und nicht als Vergehen geahndet wird

Die Mindestfreiheitsstrafe soll ein Jahr, maximal zehn betragen

Das Höchstmaß soll bei 15 Jahren liegen

Fest steht: eine NRW-Initiative soll kommen

In den vergangenen Monaten gab es schwere Missbrauchsfälle in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster in NRW

Beamte aus dem niedersächsichen Aurich durchsuchten vor zwei Wochen jetzt eine Wohnung auf Norderney. Die Staatsanwaltschaft in Aurich hatte zuvor das Verfahren von den Kollegen aus Köln übernommen.

Dabei stellten die Ermittler Beweismaterial sicher. Das soll nun ausgewertet werden.

Ein Ex-Bundeswehr-Soldat wurde wegen Kindesmissbrauch bereits verurteilt. Foto: dpa

Wie die Ermittler aus Köln auf die Spur nach Norderney gekommen sind, liest du bei unserem Partnerportal MOIN.de. (ms)

