Michael Wendler: Tochter offenbar ausgezogen

Schlechte Nachricht für den umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler!

Seit Monaten ist es ruhig um den heftig kritisierten Michael Wendler, aktuell hört man nichts mehr von dem Schlagersänger. Doch ausgerechnet seine Ex-Frau Claudia Norberg meldet sich nun zu Wort und verrät damit, dass es wohl einen Auszug bei dem Ex-DSDS-Juror gab. Offenbar ist die Tochter von Michael Wendler ausgezogen.

Michael Wendler muss einen Auszug verkraften. Foto: imago images / Revierfoto

Michael Wendlers Tochter offenbar ausgezogen

Über Michael Wendler verliert sie kein Wort – aber ihre Zeilen offenbaren, dass der gefallene Schlagerstar offenbar von seiner Tochter Adeleine verlassen wurde.

Über Michael Wendler und seine Verschwörungserzählungen:

Michael Wendler hatte im Zuge der Coronakrise Verschwörungserzählungen über das Virus verbreitet, beispielsweise über die Entstehung des Virus sowie über die Impfstoffe.

Er sprach unter anderem von Corona-Diktatur, „Lügenpresse“, Gleichschaltung und staatlicher Zensur. Zunächst hatte er die Erzählungen via Instagram verbreitet, später vor allem über seinen Telegram-Kanal. Das hing auch damit zusammen, dass sein Instagram-Account nach einem antisemitischen KZ-Vergleich gesperrt wurde. Auch RTL schnitt den Musiker, der unter anderem auch für den im rechten und verschwörungsideologischen Milieu verorteten Kopp-Verlag warb, daraufhin komplett aus seiner DSDS-Staffel.

Michael Wendler muss eine bittere Nachricht verkraften. SIE zieht bei ihm aus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die 19-Jährige schlägt nämlich ein neues Kapitel in ihrem noch jungen Leben auf: Sie zieht von zu Hause aus – und damit auch aus der Villa von Michael Wendler und dessen Frau Laura Müller.

Michael Wendler hat eine bittere Nachricht zu verdauen! Ausgerechnet SIE ist jetzt ausgezogen. Foto: Arnulf Stoffel / Funke Foto Services

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler wurde nach seinen Aussagen bezüglich des Coronavirus von Instagram gesperrt. Er ist weiterhin bei Telegram

Ein Umstand, den Claudia Norberg dazu bewegt, gleich fünf Postings innerhalb von nur wenigen Stunden zu veröffentlichen.

Michael Wendler-Ex Claudia Norberg ließ auf Instagram wieder etwas von sich hören. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Beginnen tut sie ihre Instagram-Offensive mit einem schlichten Bild, welches die Worte „Adeline all my luck for you“ (deutsch: „Adeline all mein Glück für dich) enthält. Bewegende Worte einer Mutter an ihr erwachsen gewordenen Kind!

Michael Wendler: Tochter startet neuen Lebensabschnitt

Die restlichen vier Beiträge sind allesamt Videos aus den Instagram-Storys ihrer Tochter. Dort ist unter anderem zu sehen, wie Adeline die Tür zu ihrem Schlafzimmer verschließt – als wolle sie so einen Neubeginn symbolisieren. In dem Clip tauchen die emotionalen Worte „Love U, miss U, Bye“ (deutsch: „Liebe dich, vermisse dich, bye“) auf – Worte von Claudia Norberg an ihre Tochter.

In den weiteren Videos ist Adeline unter anderem zu sehen, wie sie im Auto sitzt und davonfährt – in ihr neues, selbstständiges Leben.

Das ist Claudia Norberg:

Claudia Martha Maria Norberg ist am 11. November 1970 in Gladbeck geboren

Claudia ist eine Reality-Teilnehmerin und Unternehmerin

Bekannt wurde sie an der Seite von Schlagerstar Michael Wendler

1990 lernte sie den Wendler kennen

2009 heirateten die beiden

2019 folgte die Trennung

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter 2020 nahm Claudia Norberg beim „Dschungelcamp“ teil

Claudia Norberg und Michael Wendler ließen sich 2020 scheiden

Michael Wendler: Ex-Frau hat viel durchgemacht

Jede Mutter kann wohl nachvollziehen, was Claudia Norberg grade fühlt. Die 50-Jährige hat in den vergangenen Jahren viel mitgemacht: Erst die Trennungs-Schlammschlacht mit ihrem Ex Michael Wendler, dann die Beziehung des Schlagersängers mit der 30 Jahre jüngeren Laura Müller.

Weitere Nachrichten aus der Welt der Promis:

Doch zu ihrer Tochter Adeline pflegt Claudia Norberg anscheinend nach wie vor ein gutes Verhältnis. Neben der Trauer, dass ihre Tochter jetzt ihren eigenen Weg einschlägt, wird sehr wahrscheinlich auch der Stolz überwiegen – wie bei wahrscheinlich fast jedem Elternteil dieser Welt.

Doch auch Laura Müller dürfte Adeleine vermissen – bezeichnete sie die Tochter ihres Mannes doch immer als gute Freundin.

