Messer-Attacke an Schule im Elsass – Schüler (14) sticht Lehrerin ins Gesicht

An einer Schule im Elsass in Frankreich, nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, kam es am Mittwochmorgen (24. September) zu einer dramatischen Bluttat. Ein 14 Jahre alter Schüler stach mit einem Messer auf seine Musiklehrerin ein. Dabei verletzte er sie schwer im Gesicht.

Die ganze Tat ereignete sich gegen 8 Uhr morgens an der Robert-Schuman-Mittelschule, einer Sekundarschule in Benfeld südlich von Straßburg. Wie die Lokalzeitung „Dernières Nouvelles d‘Alsace“ berichtet, schwebe die 66-jährige Pädagogin nicht in Lebensgefahr, sie wurde aber unverzüglich ins Krankenhaus gebracht.

14-Jähriger verletzt sich selbst

Kurz nach dem Angriff stellten Polizisten den Angreifer auf einer Straße zwischen Benfeld und Huttenheim. Laut Polizei verletzte sich der Teenager bei seiner Festnahme selbst mit dem Messer am Hals. Noch vor Ort versorgten Rettungskräfte den 14-Jährigen und brachten ihn mit dem Rettungshubschrauber ins Straßburger Universitätsklinikum.

Was der Auslöser für diesen Angriff war, ist bislang noch unklar. Nach ersten Informationen war der Jugendliche zuvor wohl durch Nazi-Graffitis an der Schule aufgefallen.

Der Schock sitzt derweil tief. Gegenüber „Dernières Nouvelles d‘Alsace“ berichtet unter anderem eine Schülerin aus der 9. Klasse: „Ich wurde auf dem Schulweg von der Klassengruppe gewarnt. Dann sahen wir die ganze Polizei kommen. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte! Wir sind in Benfeld.“