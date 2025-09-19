Merkur trifft Uranus – vier Sternzeichen mächtig unter Druck

Merkur trifft am Freitag (19. September) in Uranus und das sorgt für eine wilde Kombination. Denn kreative Blitze treffen auf Herzklopfen. Einige Sternzeichen stehen nun mächtig unter Druck, anderen bietet sich eine große Chance.

Denn die Sternzeichen werden von viel Innovationspower und Romantik geleitet, allerdings tickt die Uhr gegen sie. Das erzeugt Druck und ein ungutes Gefühl. Jetzt gilt es die Ruhe und Geduld zu bewahren und dem Stress standzuhalten, dann wird auch diese knifflige Situation gemeistert.

DIESE Sternzeichen stehen unter Spannung

Zwillinge brauchen eine Struktur

Dank Merkur und Uranus sprüht der Zwilling vor Ideen, die er am liebsten direkt in die Tat umsetzen will. Aber welche davon zuerst? Denn die To-Do-Liste ist lang und die Aufgaben werden gefühlt gar nicht weniger. Hier gilt es nun klare Prioritäten zu setzen, denn sonst gewinnt das Chaos und du trittst auf der Stelle. Kurz innehalten und sich eine konkrete Struktur überlegen – das bringt dich auf lange Sicht ans Ziel.

Jungfrau: Herz und Kopf im Einklang

Heute ist dein Glückstag! Ja, du bist gemeint, liebe Jungfrau. Denn auch wenn dir einige Hürden und schwierige Aufgaben bevorstehe, vertrau auf deine Intuition und dein Bauchgefühl, dann wirst du die richtigen Entscheidungen treffen. Gleichzeitig verschafft dir Venus etwas Raum und Zeit für romantische Impulse – die perfekte Kombination, um am Abend die Zeit mit seinem Lieblingsmenschen zu verbringen.

Schützen brennen vor Leidenschaft

Du willst dich am liebsten in ein großes leidenschaftliches Abenteuer stürzen? Nur zu, doch Schützen sollten vorab die Rahmenbedingungen klären. Beide Seiten sollten sich über die Erwartungen des jeweils anderen im Klaren sein. Ehrlichkeit ist der Schlüssel, damit niemand am Ende enttäuscht wird und jeder eine gute Zeit hat. Sobald das geklärt ist, heißt es Kopf aus und einfach nur genießen.

Der Steinbock braucht Durchhaltevermögen

Der Steinbock hat das Gefühl, dass er heute von allen Seiten Druck bekommt. Das führt zu kleinen Blockaden, doch mit etwas Geduld findest du das richtige Mittel, um diese wieder zu lösen. Vertrauen in deine Disziplin, denn sie bringt dich durch den Tag.