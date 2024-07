Megapark auf Mallorca wird evakuiert – der Grund ist ernst

Zahlreiche Urlauber zieht es auf Mallorca in erster Linie an den Ballermann. Zu einer der Hauptanlaufstellen in Sachen Party zählt dabei der Megapark.

Wo sich sonst lange Schlangen am Einlass vor der Tür bilden, wurde den Passanten am vergangenen Dienstag (2. Juli) ein ungewöhnlicher Anblick beschert: Der Megapark wurde evakuiert.

Megapark auf Mallorca wird plötzlich geräumt

Gegen 19.30 Uhr versammelten sich alle Angestellten des Megapark plötzlich vor dem Hintereingang des Klubs. Eine riesige Traube an Menschen in schwarzer Arbeitskleidung samt Logo war zu sehen – im untersten Stockwerk des Gebäudes befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand mehr. Doch weshalb stürmten die Mitarbeiter alle nach draußen?

Am Dienstagabend (2. Juli) stand plötzlich die versammelte Mannschaft des Megapark vor der Hintertür des Klubs. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Auf Nachfrage unserer Redaktion wurde bestätigt, dass es sich um einen Feueralarm gehandelt hat – allerdings alles glücklicherweise nur ein inszenierter Testlauf. Alle Mitarbeiter hätten vorab schon Bescheid gewusst, sollten sogar ein paar Minuten früher zum Arbeitsbeginn in der Showarena im Keller des Ladens erscheinen und verließen mit dem Alarm anschließend routiniert die Location.

Megapark auf Mallorca will für den Ernstfall bestens vorbereitet sein

Das gleiche Prozedere erfolgte am frühen Vormittag bereits im oberen Stockwerk des Klubs. Alles bevor offiziell für den Ansturm an Ballermann-Touristen die Türen des Megapark geöffnet wurden. Somit waren keinerlei Besucher in die Übung involviert. Den Probelauf habe es allerdings zum ersten Mal gegeben – vielleicht findet er das nächste Mal ja unangekündigt und mit allen Gästen statt.

Der gewünschte Ablauf im Fall der Fälle sollte jedenfalls nun der gesamten Megapark-Crew bekannt sein. Bleibt zu hoffen, dass nie der Ernstfall eintreten wird und das Gebäude tatsächlich geräumt werden muss.