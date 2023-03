Wegen Mega-Streik: Länder heben Lkw-Verbot auf – droht auf den Autobahnen das totale Stau-Chaos?

Mega-Streik im Verkehrssektor am Montag (27. März)! Deswegen heben einige Bundesländer wie zum Beispiel NRW, Hessen und Baden-Württemberg das LKW-Fahrverbot für den Sonntag auf. Droht jetzt der Stau-Kollaps auf den Autobahnen?

Der Mega-Streik ist aktuell in aller Munde. Viele Fragen sich, wie sie von A nach B kommen. Könnte es sogar schon am Sonntag, einen Tag vor dem angekündigten Mega-Streik, zu Schwierigkeiten kommen? Immerhin ist das LKW-Fahrverbot dann ausnahmsweise aufgehoben. Doch es gibt gute Nachrichten: Der Verzicht auf Kontrollen des LKW-Fahrverbotes an diesem Sonntag in mehreren Bundesländern wird nach Ansicht des Verbands Verkehrswirtschaft und Logistik NRW nicht zu Staus auf den Autobahnen führen.

Mega-Streik: LKW-Maßnahme kommt zu spät

„Wir werden ein paar hundert LKW mehr auf der Autobahn sehen. Es ist aber nicht so, dass wir Staus befürchten müssen“, sagte Marcus Hover, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes VVWL NRW gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Doch die Maßnahme komme ohnehin zu spät, meint Hover. Wenn zum Beispiel in NRW die Info über den Verzicht auf Kontrollen des LKW-Sonntagsfahrverbots am Freitagnachmittag eintrifft, „ist die Dispo komplett durch und gelaufen“, sagt Hover. Außerdem problematisch: Am Sonntag stehen in der Regel keine Empfänger für die Ware bereit.

Mega-Streik: Auch Lenkzeiten sind ein Problem

Weiterhin ein Problem: Die Lenkzeiten. Viele Fahrer haben ihr Budget für diese Woche bereits aufgebraucht. Sie dürfen also eigentlich gar keine zusätzlichen oder vorgezogenen Stunden hinter dem Lenkrad machen. Es bleibt abzuwarten, wie voll es letztendlich tatsächlich am Sonntag und am Montag auf den deutschen Straßen bundesweit sein wird… (mit dpa)

