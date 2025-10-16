MediaMarkt bietet jetzt kostenlose Uber-Lieferungen in nur 90 Minuten an – doch es gibt einen Haken

Es klingt verrückt, ist es auch, aber tatsächlich wahr: MediaMarkt überrascht seine Online-Kunden aktuell mit einer besonders schnellen und günstigen Lieferoption. Für kurze Zeit gibt es die 90-Minuten-Sofortlieferung via Uber völlig kostenlos – und das ganz ohne teures Abo, wie es bei Amazon üblich ist.

Doch wie so häufig bei solchen tollen Aktionen von Unternehmen: Es gibt einen Haken. Bei MediaMarkt gilt das Angebot nur an den Wochentagen und tagsüber. Außerdem läuft der Service auch nur noch wenige Tage, genauer gesagt bis zum 21. Oktober.

MediaMarkt: Irrer Uber-Service

Die 90-Minuten-Lieferung gibt es seit 2024, doch jetzt hat MediaMarkt beschlossen, sie vorübergehend kostenlos anzubieten – und zwar im Rahmen der „Relax-Shopping“-Aktion. Besonders clever: Die Option ist auch für kleinere Artikel verfügbar, die unter die Standard-Versandkostenregel fallen.

Die Standard-Versandkostenregel legt fest, welche Kosten ein Kunde für den Versand eines Produkts zahlen muss, wenn keine speziellen Rabatte oder Aktionen gelten. Diese Regel hängt in der Regel vom Gewicht, den Maßen der Ware und dem Zielort ab. Oftmals gibt es Schwellenwerte, bei deren Überschreitung die Versandkosten entfallen, z. B. ab einem bestimmten Bestellwert. Sprich: Bei günstigeren Produkten ist die Uber-Lieferung sogar günstiger als der reguläre Versand.

Teilnahmeberechtigt für diese Methode sind alle Artikel, die im nächstgelegenen MediaMarkt auf Lager sind, solange Gewicht und Größe unter einer bestimmten Grenze bleiben. Während also kein neuer Großfernseher in die Wohnzimmer geliefert wird, sind kleinere Technik-Artikel wie PS5-Controller oder Küchenhelfer problemlos möglich. Ideal für spontane Einkäufe.

Nur noch für kurze Zeit möglich

Die Lieferung lohnt sich besonders bei Alltagsgegenständen und technischen Helfern, die ohne Liefergebühr direkt aus dem MediaMarkt per Uber losgeschickt werden. Normalerweise kostet diese exklusive Rapid-Lieferung einen Aufpreis, da ein Uber exklusiv für die Fahrt arrangiert wird. Umso besser also, dass sie aktuell kostenfrei ist – aber nur noch für kurze Zeit.

Doch jetzt muss es schnell gehen: Kunden haben bei MediaMarkt nämlich nur noch bis zum 21. Oktober die Möglichkeit, die Produkte ohne Versandgebühr und in Rekordzeit geliefert zu bekommen.