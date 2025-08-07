„Verboten!“ MediaMarkt Saturn-Mitarbeiter untersagen beliebte Spiele

Egal ob Fernseher, Laptops, Smartphones, Kameras oder Küchengeräte ‒ bei MediaMarkt und Saturn kommen Technik-Freaks voll auf ihre Kosten. Das sollte man zumindest meinen.

Wer neue Spiele an den Konsolen ausprobieren möchte, guckt jedoch in die Röhre. Denn obwohl MediaMarkt und Saturn in vielen Stores PlayStations und Co. stehen haben, kann man darauf nicht alles zocken. Aber was ist eigentlich der Grund?

MediaMarkt-Kunde entdeckt Verbot

Ein Reddit-User hat in seiner MediaMarkt-Filiale einen Aushang mit den Worten „Ballerspiele jeglicher Art in Form von Waffen und Gewalt sind strengstens untersagt und verboten!!!“ entdeckt.

+++ Auch interessant: Saturn: Kunden erreicht Nachricht – mit weitreichenden Folgen? +++

Das gilt offenbar für jeden Store. Auf Anfrage erklärt eine Sprecherin: „Der betreffende Markt scheint das Schild eigeninitiativ aufgestellt zu haben – wir können uns vorstellen, dass es als zusätzlicher präventiver Hinweis für Kundinnen und Kunden angedacht ist.“ Doch was ist eigentlich der Grund dafür, dass einige Spiele bei MediaMarkt und Saturn verboten sind?

Deshalb verbieten Mitarbeiter die Spiele

„MediaMarktSaturn hält sich konsequent an alle Vorgaben des Jugendschutzgesetzes sowie die entsprechenden Freigaben von USK und FSK“, so Sprecherin von MediaMarktSaturn. Deshalb stelle man an den Vorführkonsolen ausschließlich altersgerechte Inhalte zur Verfügung (FSK 0 bis maximal FSK 6). Beliebte Spiele wie Fortnite, GTA, Uncharted, FIFA und Co. kann man dementsprechend nicht in den Filialen von MediaMarkt und Saturn spielen.

Hier mehr lesen:

In öffentlich zugänglichen Bereichen dürfe man gesetzlich keine Spiele bereitstellen, die eine höhere Altersfreigabe der FSK haben. „Sollten Kunden auf der ausgestellten Hardware über ihre persönlichen Accounts auf altersbeschränkte Inhalte zugreifen, liegt dies außerhalb unserer direkten Kontrolle“, erklärt die Sprecherin von MediaMarktSaturn.