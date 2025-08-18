Etwa ein Drittel der Verbraucher in Deutschland lässt sich stationär beraten und kauft dann online ein. Dieses Verhalten wird im Handel oft als „Beratungsklau“ bezeichnet. Laut einer YouGov-Umfrage ist dies ein gängiges Muster, das sowohl dem stationären Handel als auch den Marken wie MediaMarkt Saturn Sorgen bereitet.

Fast die Hälfte der Befragten lehnt dieses Verhalten ab. Davon stimmten 21 Prozent „voll und ganz“ dagegen und 25 Prozent „eher“. Gleichzeitig befürworten nur 14 Prozent diese Praxis, teils komplett, teils mit Einschränkungen. 34 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben jedoch an, unschlüssig zu sein. Auch Anbieter wie MediaMarkt Saturn beobachten diese Entwicklung kritisch.

Kundenverhalten bei MediaMarkt Saturn und Co. wirft Fragen auf

Der Hauptgeschäftsführer des HDE unterstrich die Belastung für den stationären Handel durch „Beratungsklau“. „Wenn ich als stationärer Händler viel Geld in die Ladenmiete und in kompetentes Personal investiere, dann ist es natürlich sehr schmerzhaft, wenn die Kunden nur die Beratung abgreifen und dann bei anderen Anbietern online shoppen gehen“, sagte Stefan Genth.

Besonders Marken wie MediaMarkt Saturn, die in gute Beratung und lokale Präsenz investieren, spüren diese Auswirkungen. MediaMarkt Saturn und weitere stationäre Händler kämpfen mit diesem Problem. Doch laut Genth gibt es auch den umgekehrten Effekt. Viele Kunden informieren sich online und kaufen anschließend vor Ort, zum Beispiel bei MediaMarkt Saturn.

Miese Masche oder völlig vertretbar?

„Die Kunden entscheiden selbst, wo sie sich informieren und wo sie einkaufen wollen“, betonte er. Das entspricht dem Prinzip des freien Wettbewerbs. Marken wie MediaMarkt Saturn müssen sich im digitalen Zeitalter anpassen. Der faire Wettstreit zwischen Online- und stationärem Handel bietet jedoch auch Chancen.

Mehr News:

MediaMarkt Saturn profitiert dabei von Kunden, die sich bewusst für Beratung und direkten Kauf entscheiden. Der Spagat zwischen Digitalisierung und persönlichem Service ist für MediaMarkt Saturn und ähnliche Anbieter entscheidend. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.