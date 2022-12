Media Markt & Saturn: Große Änderungen in Filialen! Kunden müssen sich umstellen

Bei Media Markt und Saturn steht eine große Veränderung ins Haus. Vor deinem nächsten Streifzug durch die Elektro-Geschäfte solltest du dich darauf einstellen, dass einiges anders läuft.

Die neue Offensive bei Media Markt und Saturn soll den Kunden in die Karten spielen. Diese sollen von einem ganz neuen Angebot profitieren.

Media Markt & Saturn-Konzern plant große Veränderung

Die beiden Technik-Riesen Media Markt und Saturn haben sich zwar beide auf elektronische Geräte spezialisiert, trotzdem unterscheiden sich die Geschäfte in manchen Hinsichten. Von der Werbung bis hin zum Sortiment läuft bei den beiden Läden einiges anders. Trotzdem gehören beide Händler zu einem Konzern. Dieser plant eine große Veränderung. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Kauflust der Kunden durch Corona und die Inflation ziemlich verschlechtert hat.

In Zukunft soll sich das Angebot in den beiden Märkten stärker an die Verbraucher anpassen. „Wir werden unsere Sortimente sicherlich noch stärker an den Kundenanforderungen ausrichten und – wo immer sinnvoll – auch straffen. Künftig wird es so ein kleineres Sortiment geben, das übersichtlicher gestaltet ist. Zugleich werden wir Chancen in neuen Kategorien ergreifen, z. B. bietet der gesamte Gesundheits- und Fitnessbereich viel Potenzial“, erklärt ein Pressesprecher unserer Redaktion.

Das neue Konzept spiegelt sich dann vor allem in den Filialen wider. Unter anderem in Innenstädten soll die Verkaufsfläche verkleinert werden, um vor Ort kundenbezogener zu arbeiten. „Von Januar an werden unsere Kunden in jedem unserer 400 Märkte in Deutschland in unseren Webshops Zugriff auf das gesamte Produktsortiment haben. Sie profitieren dann von den besten Angeboten beider Marken. Ist beispielsweise ein Produkt in einem Webshop nicht verfügbar, wird nun neu die Verfügbarkeit im zweiten Webshop angezeigt und der Kunde hat die Möglichkeit, darauf zuzugreifen“, so der Sprecher.

Media Markt & Saturn bleiben bestehen

Trotz der großen Umstellung plant der Konzern allerdings nicht, die beiden Fachmärkte zusammenzubringen. Dafür seien beide Marken zu große Namen in Deutschland. Lediglich eine gemeinsame Werbekampagne soll die Verbindung stärken.