Media Markt und Saturn werben mit Mega-Angebot – doch eine wichtige Frage bleibt unbeantwortet

Ob ein Smartphone, ein neuer Fernseher oder eine Playstation – bei Media Markt und Saturn werden die Kunden fündig. Doch jedes technische Gerät hat ein Ablaufdatum oder kann schnell mal kaputt gehen, wenn der Besitzer unachtsam ist.

Ein Ersatz ist teuer, deshalb plant Ceconomy, der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn, ein großes Angebot. Schon bald soll für Kunden ein Reparatur-Service zur Verfügung stehen. Hört sich zunächst gut an, doch viele Details sind noch nicht ganz klar.

Media Markt und Saturn führen neuen Reparatur-Service ein

„MyMediaMarkt Plus“ nennt sich der neue Service. Geplant ist er bereits für Herbst 2023. Dann bekommen Kunden ein technisches „Rundum-Sorglospaket“ wie es der Mutterkonzern von Saturn und Media Markt, Ceconomy, selbst nennt. Im Konkreten bedeutet das, dass Kunden ihre Geräte bei Media Markt oder Saturn reparieren lassen können. Und das „unabhängig davon, wo sie sie gekauft haben“, so das Versprechen des Konzerns. MediaMarktplus-Mitglieder bekommen den Service rund um die Uhr, also auch an Wochenenden und Feiertagen und erhalten obendrauf noch eine „fachkundige Beratung“.

Dafür müssen Verbraucher ein Abonnement abschließen und monatlich einen Obolus zahlen, damit ihre Elektrogeräte wieder instandgesetzt werden. Wie RTL auf Anfrage erfahren hat, soll es zwei Tarife geben: Zum einen den Basic-Tarif für Haushaltsgeräte und Entertainment-Produkte wie Fernseher oder Spielkonsolen. Oder Verbraucher entscheiden sich für den Premium-Tarif, der noch zusätzlich Computer, Smartphones, Tablets oder Smartwatches miteinschließt.

Allerdings bleib die wichtigste Frage noch ungeklärt: Was soll das Angebot kosten? „Über genaue Preise können wir im Augenblick noch keine Auskunft geben“, heißt es von Media Markt gegenüber RTL. Unklar ist damit auch, ob das Abo die Reparaturen komplett deckt oder in Einzelfällen noch ein Aufpreis nötig ist. Genauso stellt sich die Frage, wie viele Geräte überhaupt mit inbegriffen sind. Der neue Reparatur-Service ist sicherlich gut für die Umwelt, doch ob er am Ende auch für die Kunden von Media Markt und Saturn bezahlbar ist, bleibt abzusehen.