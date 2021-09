Media Markt und Saturn starten besondere Aktion für Gamer – die hat aber einen Haken

Viele Gamer dürften sich über diese Neuigkeit von Media Markt und Saturn freuen!

Hier hast du die Möglichkeit, dich auf eine Liste für eine heißbegehrte Spielekonsole setzen zu lassen. Doch dafür musst du bei Media Markt und Saturn Folgendes dafür tun.

Gamer werden es kennen: Wer momentan die neue Playstation 5 kaufen möchte, hat große Schwierigkeiten, an eine heranzukommen. Die Konsole ist so gut wie ausverkauft und wenn es doch ein Angebot gibt, dann ist das in sekundenschnelle wieder weg.

Das ist Media Markt:

Wurde 1979 in Ingolstadt gegründet

Ist seit Firmengründung ein Unternehmen mit Saturn

Ist die größte Kette von Elektronikmärkten in Deutschland und Europa

Zählt insgesamt 53.000 Mitarbeiter Geschäftsführer sind der Deutsche Florian Wieser und der Spanier Ferran Reverter

Doch da möchten Media Markt und Saturn Abhilfe schaffen. Sie bieten ihren Kunden jetzt die Möglichkeit, ihre PS5 in der Filiale vorzubestellen.

Media Markt und Saturn: So kommst du an eine PS5 – doch es gibt einen Haken

Die Nachfrage nach der neuen PS5 ist weiterhin sehr hoch. Der Hersteller Sony kommt mit der Produktion nicht hinterher, weil unter anderem die richtigen Chips fehlen – und das weltweit! Die Firma Toshiba, die auch Teile zur Produktion beisteuert, sieht da ziemlich schwarz.

„Dort geht man davon aus, dass sich die Situation frühestens im Herbst 2022 entspannen wird“, heißt es bei Chip. Davon sind auch die Produktion der Nintendo Switch und der Xbos Series X/S betroffen.

„Zur Zeit nicht verfügbar“ heißt es in vielen Geschäften. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Deshalb bieten Media Markt und Saturn ihren Kunden jetzt die Möglichkeit, sich auf eine Vorbesteller-Liste einzutragen. Wenn die Konsole dann verfügbar ist, kann sie einfach in der Filiale abgeholt werden. Doch auf die Liste kommt nur, wer 100 Euro im Voraus bezahlt. Die Geräte sollen frühestens ab dem 24. September zur Verfügung stehen. Wer sich eine PS5 vorbestellen will, sollte jedoch erst Mal in seiner Filiale checken, ob das dortige Kontingent nicht bereits vergriffen ist. (mbo)