McFit: Trauer um Rainer Schaller – so reagieren seine Mitarbeiter

Große Trauer bei McFit: Auf dem Weg von Mexico nach Costa Rica stürzte der Privatjet von Gründer Rainer Schaller ins Meer. Auch seine Familie befand sich an Bord. Die Fitness-Kette ist fassungslos und bestürzt.

Was genau an Bord des Flugzeuges von McFit-Gründer Rainer Schaller vorfiel, ist schwer zu sagen. Das Flugzeug verfügte wegen der geringen Größe keinen Flugschreiber. Deswegen ist es wichtig, den Rumpf der Maschine zu finden, um die Suche nach der Absturzursache voranzubringen. Das berichtet n-tv und beruft sich dabei auf ausländische Medien.

McFit-Sprecherin äußert sich zu dem Unglück

Am Freitagabend (21. Oktober) stürzte das Geschäftsflugzeug mit Rainer Schaller, seiner Partnerin, den beiden Kindern, einem weiteren Deutschen und dem Schweizer Piloten an der Karibikküste ins Meer. Die Leichen eines Kindes und eines Erwachsenen wurden bislang gefunden. Es wird weiter nach Wrackteilen und vermissten Personen gesucht.

Bei McFit ist die Erschütterung über das schreckliche Unglück groß. Jeanine Minaty, Sprecherin der von Schaller gegründeten RSG-Group teilte mit: „Wir sind schockiert, fassungslos und voller Trauer über das tragische Unglück. Die Nachrichten der letzten Tage haben uns zutiefst erschüttert und unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen.“

McFit möchte sich nicht weiter äußern

Seine Mitarbeiter und sein Unternehmen sind also in großer Trauer um den 53-Jährigen. Doch was genau passierte, ist nach wie vor unklar. Die Kommunikation mit dem Piloten riss ab, als sich das Flugzeug über dem Meer am Flughafen von Limón befand. Von Schwierigkeiten an Bord berichtete der Pilot den Fluglotsen nicht. Die RSG-Group äußert sich zu keinen Spekulationen: „Da die Situation aktuell vor Ort noch untersucht wird, können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern und bitten um Ihr Verständnis.“ Laut n-tv wurden im Meer bisher Teile des Flugzeugrumpfes, eine Tasche und Rucksäcke gefunden.