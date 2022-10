McFit macht es offiziell: Kunden müssen sich auf drastische Änderung einstellen

Gerade im nasskalten Winter, wenn der Sport an der frischen Luft deutlich weniger Spaß macht, weichen viele Fitness-Freunde auf Studios von McFit und Co. aus. Rund um die Uhr trainieren, egal ob es regnet oder schneit – damit locken die Ketten ihre Kunden an die Geräte.

Doch jetzt steht eine große Änderung bevor. Wie beinahe jeder große Wirtschaftszweig in Deutschland sind auch Fitnessstudios von den aktuell hohen Energiepreisen betroffen. Beheizte Trainingsräume im Winter, warmes Wasser in den Duschen oder das Betreiben von Saunen – das kann schnell teuer werden. Und Marktführer McFit muss daher drastische Entscheidungen treffen.

McFit verkürzt Öffnungszeiten von Fitnessstudios

Um zumindest etwas Energie zu sparen, hat sich McFit entschlossen, ab November einzelne Studios nachts zu schließen. Nach der Spätschicht oder einem Kino-Abend noch eine Runde aufs Laufband steigen? Das geht dann nicht mehr so leicht. Von Mitternacht bis 6 Uhr morgens bleibt der Laden dicht.

Wenn das Stammstudio eines McFit-Mitgliedes betroffen ist, werden diese vom Unternehmen darüber informiert. Wie viele Einrichtungen genau nun nächtlich schließen müssen, wollte McFit nicht mitteilen. Dafür gibt es eine beruhigende Nachricht für alle Pumper.

McFit: Nicht alle Studios sind betroffen

Gegenüber der „WAZ“ teilte McFit-Sprecher Pierre Geisensetter mit: „Von der nächtlichen Schließung ist aktuell nur ein geringer Teil unserer McFit-Studios betroffen.“ Der Großteil der Fitnessstudios bleibe weiterhin auch zwischen 0 und 6 Uhr geöffnet.

Mehr News:

Man habe vorab überprüft, welche Filialen nachts die höchste Besucherzahl haben. Die Studios, in denen eh kaum jemand um 3 Uhr nachts noch auf der Hantelbank liegt, muss man dagegen eben nicht auch noch rund um die Uhr beheizen.

Anders sieht die Sache beim Discounter Aldi Nord aus. Der Händler verkürzt seine Öffnungszeiten wegen der Energiekrise ausnahmslos in allen Filialen im Land. Mehr dazu kannst du HIER nachlesen <<<