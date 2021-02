Mcfit: Mitten im Lockdown! Fitnesskette öffnet an diesem Wochenende wieder – doch die Sache hat einen Haken

Erst am Mittwoch beschlossen Bund und Länder eine Lockdown-Verlängerung bis zum 7. März. Damit müssen auch die Fitnessstudios weiter geschlossen bleiben. Dennoch öffnet nun mitten im Lockdown die Fitnesskette McFit ihre Türen! An diesem Wochenende geht es los. Doch die Sache hat einen Haken.

McFit: Fitnesskette öffnet an diesem Wochenende wieder –Sache hat einen Haken

Seit Anfang November müssen die Menschen auf den Gang zum Fitnessstudio verzichten. Das hat jetzt aber ein Ende - zumindest für McFit-Kunden.

+++ DHL mit Warnung an die Kunden! DAS solltest du derzeit besser nicht verschicken +++

Die Fitnesskette öffnet an diesem Wochenende nämlich wieder in Hamburg, Bremen, Rostock, Braunschweig, Mannheim, Wiesbaden, Mainz, Magdeburg, Neunkirchen und Berlin. Das geht allerdings nicht - wie gewohnt - im Fitnessstudio sondern Outdoor. Darüber berichtet die „Bild“-Zeitung.

Kunden müssen vorab online eine Zeitspanne von maximal 45 Minuten buchen. „Somit kann gewährleistet werden, dass die maximale Auslastung nicht überschritten wird und eine Kontaktverfolgung im Nachhinein sicher gestellt ist“, so McFit. Zudem müssen Kunden ohne Umkleideräume und übliche Toiletten auskommen. Stattdessen hat die Fitnesskette Dixi-Klos aufgestellt.

McFit: Die Fitnesskette öffnet einen Outdoorbereich in verschiedenen Städten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pixsell

----------------------------

Das ist McFit:

Fitnesskette in Deutschland

Ursprungsmarke der RSG Group

Höchste Mitgliederzahl aller Fitnessketten in Deutschland

Mehr als 160 Fitnessstudios in Deutschland (Stand Ende 2019)

Weitere Fitnessstudios in Italien, Österreich, Polen und Spanien

----------------------------

Dabei nutzt McFit ein von einem Berliner Medizinier entwickeltes Hygienekonzept. Großen Wert habe man auf die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes gelegt, so McFit. Die Unternehmensgruppe ließ extra ein Rechtsgutachten erstellen, um die Rechtslage in den Bundesländern zu analysieren und ihr Konzept abzusichern.

McFit verweist auf „körperliche und mentale Gesundheit“

Denn Rainer Schaller, Geschäftsführer von McFit erklärt zu der Öffnung mitten im Lockdown: „Es ist ein grundlegendes Problem, wenn Menschen keinen Sport betreiben können. Gerade jetzt ist Fitness wichtiger denn je, um die körperliche und mentale Gesundheit zu stärken.“

----------------------------

Mehr News:

Rebecca Reusch vermisst: Mutter berichtet Entsetzliches – „Das ist unmenschlich“

Impfdrängler: Viele kochen vor Corona-Wut – „Das ist typisch für dieses Land!“

Lidl mit wichtiger Ankündigung – doch das tritt bei Kunden eine Welle los

----------------------------

Weiter sagt er: „Vielen aktiven Sportlern reichen die Trainingsmöglichkeiten zu Hause nicht aus. Unser Ziel ist es, die Mitglieder trotz Studioschließungen weiterhin zu begleiten und ihr Partner im Alltag zu bleiben – wenn auch auf neue Weise: sowohl digital zu Hause als auch beim Training an der frischen Luft.“

Die Öffnungszeiten sind von 6 bis 22 Uhr, wie die „Bild“-Zeitung schreibt. Ob die Öffnung des McFit-Fitnessstudios das Unternehmen vor einer möglichen dauerhaften Schließung retten wird?

„Too big to fail, zu groß zum Scheitern – das gilt nicht mehr“, so Schaller zu der aktuellen Situation. „Es betrifft mittlerweile auch die Großen der Branche. Studiobetriebe werden vom Markt verschwinden. Diese traurige Erfahrung mussten bereits zahlreiche Betreiber in den USA machen. Ich bin mir sicher: Diese Welle wird auch Europa erfassen – und je länger der Lockdown andauert, desto dramatischer wird sie.“ (nk)