Nur 50 Cent für McDonald’s-Produkte zahlen? Mit diesem einfachen Trick geht’s!

Na, hast du diesen Trick schon gekannt? McDonald’s zählt zu den beliebtesten Fast-Food-Ketten in Deutschland. Mit seinem ständig wechselnden Angebot und den vielen Leckereien ist es auch kein Wunder, dass auch deutsche Leckermäuler auf Burger und Co. von Mecces stehen.

Mit der einen oder anderen Rabatt-Aktion bekommen McDonald’s-Kunden auch regelmäßig Menüs, Nuggets und Burger für deutlich weniger Geld. Neben dieser Aktion kannst du aber auch so regelmäßig sparen – denn mit einem ganz einfachen Kniff, bekommst du ein Produkt schon für nur 50 Cent!

McDonald’s-Kunden können mit diesem Trick sparen!

Auf dem Instagram-Kanal von „mydealz.de“ gibt es einen Hack, den jeder mal ausprobiert haben sollte. Denn jeder bekommt bei McDonald’s ganz einfach eine kleine Pommes, ein Eis, einen Kaffee oder ein Softgetränk für 50 Cent. „Ihr müsst einfach nur zum Müll und nehmt euch die Rechnung“, wird in dem kurzen Clip erklärt.

+++Kunden sind Feuer und Flamme – McDonald’s verkündet „internationale Ankunft“+++

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und tatsächlich, beim nächsten Mecces-Besuch schmeißt du lieber nicht deine Quittung weg, denn wenn du im Netz einmal Feedback abgibst, bekommst du einen Code für eines der oben genannten Produkte für 50 Cent. „Nach nicht mal zwei Minuten steht der Code genau hier“, heißt es in dem Video. Und mit dem Kauf des 50-Cent-Produktes bekommt man mit dem neuen Kassenbon direkt wieder die Chance auf ein Produkt für weniger Geld.

Mehr spannende Themen, die dich interessieren könnten, findest du hier:

Ein paar User sehen das Kramen im Müll aber etwas kritisch. „Lustig ist es nur, wenn die Personen das schon gemacht haben“, schreibt unter anderem ein Instagram-Nutzer. Ein anderer schreibt: „Geil, für Müll auch noch 50 Cent zahlen.“ Doch nicht jeder sieht das so kritisch. „Ich habe diesen Trick schon seit Längerem gekannt und immer genutzt, wenn ich mal Zeit und Lust dazu hatte“, kommentiert ein McDonald’s-Fan.