McDonald's: Teenager sterben in der Nachtschicht, weil das Restaurant ...

In der Nachtschicht in einer McDonalds-Filiale in Bogotá (Peru) sind zwei 18-jährige Mitarbeiter, eine Frau und ein Mann, durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Das berichtete die „New York Times“.

Vermutlich hat die 18-jährige Frau gerade den Boden mit einem nassen Tuch gewischt und ist dabei an ein loses Kabel gekommen.

Die Mutter äußerte sich bei Facebook zu dem tragischen Unfall. „Das Leben hat mich auf das Schlimmste vorbereitet. Aber heute wurde mir ein Teil meines Lebens genommen“, schrieb sie dort.

Sie verlangt von McDonalds, die Verantwortung zu übernehmen. „Wenn ihr schon junge, unerfahrene Arbeiter einstellt, müsst ihr dafür sorgen, dass sie sicher sind“, sagte sie der „New York Times“.

Das Mädchen sei gerade 18 Jahre alt gewesen, wollte Jura studieren und Anwältin oder Richterin werden. Den Job bei McDonalds habe sie erst vor drei Monaten angenommen, um ihre Familie finanziell zu unterstützen.

Die Unternehmensgruppe Arcos Dorados, die McDonalds in Peru leitet, kündigte an, alle Restaurants im Land für zwei Tage zu schließen. „Wir teilen den Schmerz mit den betroffenen Familien“, sagte ein Sprecher.

Peru diskutiert über Arbeitsbedingungen in Großkonzernen

Zum Zeitpunkt des Todes der beiden McDonalds-Mitarbeiter diskutierte Peru laut der „New York Times“ bereits über die miserablen Arbeitsbedingungen im Land, unter den vor allem die Angestellten internationaler Großkonzerne leiden. (vh)