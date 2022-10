McDonald’s bringt Snack zurück – doch SIE schauen in die Röhre: „Angebot nicht so groß“

Snack-Comeback bei McDonald’s!

Doch auch hier bewahrheitet sich das altbekannte Sprichwort: Man kann es nie allen recht machen. Denn eine Zielgruppe kann mit den neuen alten Häppchen bei McDonald’s so gar nichts anfangen.

McDonald’s bringt Spicy Nuggets zurück

„Spicy dreams sometimes do come true“, schreibt McDonald’s auf Facebook – und erfüllt damit seinen Kunden offenbar einen großen Traum. Der Fast-Food-Riese nimmt die extra scharfen „Spicy Chicken McNuggets“ wieder in sein Sortiment auf.

Snack-Comeback bei McDonald’s. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Waldmüller

Eine Ankündigung, die viele Kunden begeistert – aber eben nicht alle. Denn nicht jeder Fast-Food-Fan kann mit den Hähnchen-Häppchen etwas anfangen.

Kunden enttäuscht: Keine vegane Alternative

McDonald’s und Konkurrent Burger King setzten seit einigen Jahren vermehrt auf vegane und pflanzenbasierte Kost, um ihren Kundenkreis zu vergrößern – und das nicht ohne Erfolg.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch mit den Spicy-Nugget-Comebackern aus Hähnchenfleisch können die veganen Kunde natürlich nur wenig anfangen – und bringen im Netz ihre Enttäuschung zum Ausdruck:

Schon wieder nichts neues rein Pflanzliches

Klingt super. Das für mich beste wären aber Plant-Based Nuggets weil in diesem Bereich ist das Angebot leider noch nicht so groß.

Wann kriegt ihr es mit den veganen Nuggets gebacken? Ich meine, das dürfte ja kein riesiger Umstand sein.

Lange müssen sich die veganen Kunden jedoch nicht über eine fehlende fleischlose Variante aufregen.

Mehr News zu McDonald’s:

Denn die Spicy Nuggets sind laut McDonald’s sowieso nur im Rahmen einer Aktion verfügbar – „so lange der Vorrat reicht“.