McDonald's: Endlich! DIESES beliebte Gericht ist jetzt wieder da

Darauf werden einige McDonald’s-Fans sicherlich schon lange gewartet haben: Die Fastfood-Kette holt ein sehr beliebtes Gericht wieder in sein Sortiment zurück! Und die passende Sauce dazu kommt sogar von einem echten Star.

McDonald's führt ein beliebtes Produkt wieder im Sortiment ein – und die Sauce dazu macht ein Star-DJ! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

McDonald’s-Fans aufgepasst: Der Fastfood-Riese hat gleich eine doppelte Überraschung für euch: Ab sofort sind die Spicy Chicken McNuggets wieder im Angebot. Davon berichtet „Horizont.net“. Und die Sauce wird von einem Star-DJ geliefert.

McDonald’s: Beliebtes Produkt wieder da – und Star-DJ macht die Soße

McDonald’s und Robin Schulz machen gemeinsame Sache! Was nur wenige wissen: Der Musiker ist Gründer des Labels „Rob’s Barbecue“, welches im nächsten Jahr an den Start gehen soll. Dort ist der „In Your Eyes“-Interpret auch als Saucen-Connoisseur gefragt.

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

beliebt bei Kunden: das im Happy Meal enthaltene Spielzeug

Neben dem McDonald's-Spielzeug, sind auch die McDonald's-Gläser ein Highlight für Kunden

Der Name der Robin Schulz-Sauce lautet „Heatwave Dip“ und kommt in Zusammenarbeit mit einem langjährigen McDonald’s-Zulieferer in die Filialen der Fastfood-Kette. Das Unternehmen kooperiert ebenfalls mit „Rob’s Barbecue“.

McDonald's hat für seine Kunden gleich zwei Überraschungen im Gepäck. Foto: Jan Woitas / dpa-Zentralbild

McDonald’s dreht mehrere Spots mit Star-DJ

Passend dazu wird es auch eine Werbekampagne geben, denn wenn McDonald’s schon mit einem Star wie Robin Schulz zusammenarbeitet, dann soll es auch jeder wissen. Teil der Kampagne sind laut „Horizont.net“ mehrere Online-Spots. Dort zu sehen: Robin Schulz im McDrive.

Weitere McDonald's-News:

An dieser Kooperation dürften sich also sowohl Fastfood- als auch Musik-Fans gleichermaßen erfreuen!

