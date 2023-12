McDonald’s ändert Burger-Rezept – schmecken die Klassiker bald völlig anders?

Wenn man es McDonald’s-Kunden recht machen will, dann bürdet man sich eine schier unlösbare Aufgabe auf. Die einen vermissen Abwechslung im Burger-Angebot, wünschen sich neue Aktionen und Varianten. Für die anderen ist jede Form von Veränderung ein Sakrileg – an Zutaten, Größe und Aussehen ihrer Lieblingsprodukte darf sich niemals etwas ändern.

Vor allem die letztere Kundengruppe dürfte nun ins Zittern kommen – denn McDonald’s will bei der Herstellung seiner Burger nun neue Wege gehen. Der Fast-Food-Riese kündigt gar die größte Veränderung seit mehreren Jahrzehnten an!

McDonald’s verändert Burger-Rezept

Aber wie soll diese genau aussehen? Nun, McDonald’s will künftig wie folgt vorgehen: Statt acht Patties will man nun nur noch sechs Fleischbratlinge auf einmal auf den Grill werfen. Die Zwiebeln, die bisher immer roh auf dem Burger landeten, sollen mitgebraten werden – und die Soße will man großzügiger auf dem Burger verteilen.

McDonald’s verändert die Burger-Rezeptur. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Zusätzlich sollen die doch recht pappigen Bunds durch fluffigere Brötchen ersetzt werden. Salatblätter will man zur längeren Frische in kleineren Behältern aufbewahren, der Schmelzkäse soll bereits vor dem Braten auf Raumtemperatur gebracht werden.

Das Ziel: Saftiger und frischer schmeckende Burger.

McDonald’s hinkt Konkurrenz hinterher

Zugegeben: Diese Maßnahmen klingen auf den ersten Blick nicht nach der weltbewegenden Veränderung, wie sie McDonald’s ankündigt. Doch wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, ist die ganze Angelegenheit für den Fast-Food-Riesen von gigantischer Bedeutung.

Denn gerade in den USA – der Heimat des Burgers – sieht sich der Konzern mit dem goldenen M wohl immer mehr bedroht durch qualitativ hochwertigere Burgerketten wie „Shake Schack“ oder „Five Guys“. Nicht unbedingt wirtschaftlich – noch immer wächst der McDonald’s-Umsatz in den USA – aber das Image des Konzerns in Sachen Qualität und Geschmack büßt im Vergleich zur Konkurrenz mächtig ein.

Ob die geplanten Veränderungen den gewünschten Erfolg bringen, wird sich zeigen. Allerdings zunächst nur in den USA. Sobald die Tests dort ausreichend ausgewertet wurden, will man über eine internationale Expansion nachdenken.