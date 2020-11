McDonalds: Kunde nach dieser Beobachtung extrem angewidert – „Esse bei euch gar nix“

So wie alle anderen Restaurants, Cafés und Bars darf auch McDonalds wegen des Teil-Lockdowns keine Gäste empfangen. Die McDonalds-Restaurants sind dennoch nach wie vor geöffnet und bieten den Verzehr von Speisen und Getränken außer Haus an. Wer also etwas bei McDonalds kaufen möchte, der kann den McDrive nutzen.

Das hat auch ein Kunde gemacht, der dabei jedoch etwas beobachtete, das ihn extrem anwiderte. Er zog deshalb den Entschluss: „Esse bei euch gar nix.“

McDonalds: Kunde nach Beobachtung extrem angewidert

McDonalds wirbt auf Facebook für sein Angebot und bittet dabei um „Social Distancing“. Der Fast Foodriese schreibt: „Bitte denkt bei eurem Besuch daran, Abstand zu halten.“ Dazu hat es eine Grafik veröffentlicht, welche einen Burger sowie eine Tüte Pommes zeigt, die den erforderlichen Abstand von 1,5 Meter verdeutlichen.

McDonalds scheint damit also Wert auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu legen. Doch ein Kunde hat nun am McDrive eine Beobachtung gemacht, die eine andere Sprache spricht: „Solange man bei euch nur an diesen komischen Terminals bestellen kann, esse ich bei euch gar nix! Hab fünf Schuppen von euch besucht, mir das Spektakel angeschaut und bin wieder gegangen.“

Denn zu seinem Erschrecken sei „das Ding (in keinem Laden) auch nur einmal desinfiziert“ worden. „Da standen zwar Typen von euch rum, aber die haben nur gesagt, dass man nur am diesem Scheißdingern bestellen kann. Die Dinger, die zig Kunden angrabbeln und antatschen und nicht desinfiziert werden. Und das in einem 'Restaurant' wo man fast ausschließlich mit den Finger isst... So, jetzt findet den Fehler...“ , schreibt er abschließend.

McDonalds verweist auf „geltende Hygienevorschriften und Maßnahmen“

McDonalds: Trotz Lockdown geht der Verkauf am Drive In weiter. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

Das ist McDonalds in Deutschland:

Seit 1971 in Deutschland vertreten

Fast 1.500 Filialen und mehr als 1.000 McDrives

Über 61.000 Mitarbeiter

92 Prozent der Filiale von Franchise-Nehmern geführt

Der Fast Foodriese erklärte dazu schließlich: „Schade, dass du bei deinem letzten Besuch nicht zufrieden warst. Wir achten in der momentanen Situation sehr auf geltende Hygienevorschriften und Maßnahmen. Wenn du das Gefühl hast, dem ist nicht so, sprich doch die Kollegen vor Ort gerne mal direkt darauf an. Solltest du das bereits gemacht haben, wende dich gerne an unsere Kollegen vom Gästeservice und schilder' Ihnen, wo du diese Beobachtungen gemacht hast.“ Damit bleibt zu hoffen, dass McDonalds nicht nur auf den ausreichenden Abstand sondern verstärkt auch auf die erforderliche Hygiene achtet.