McDonald’s dreht an der Preisschraube – Kunden sind perplex! „Nicht mehr normal“

Dein Fast-Food-Erlebnis bei McDonald’s könnte schon bald einen bitteren Beigeschmack bekommen. Denn wie der Konzern jetzt gegenüber dieser Redaktion auspackt, müssen Kunden jetzt mit Preiserhöhungen rechnen.

Die Mehrwertsteuer, die seit Jahresanfang auf 19 Prozent anstieg, schlägt in unserem Alltag ein, wie eine Bombe. Viele Gastronomen bleibt seit Jahresanfang keine Wahl mehr – und sie mussten ihre Produkt-Preise anziehen. Was du jetzt bei McDonald’s zu erwarten hast, liest du hier.

McDonald’s: „Was geht ab?“

In den vergangenen Wochen machten immer wieder Meldungen von Kunden die Runde, die schon Preissteigerungen in ihrer McDonald’s-Filiale feststellten. Neben Klassikern wie dem Big Mac oder dem Cheeseburger soll davon auch der Frühstücksburger betroffen sein.

„Was geht ab? Hab ich was verpasst?“, meldet sich so etwa ein Influencer bei TikTok zu Wort. „Seit wann kostet ein Cheeseburger 2,79 Euro? Oder ein Hamburger 2,39 Euro? Das ist doch nicht mehr normal!“ Damit dürfte er vielen entrüsteten Kunden aus der Seele sprechen. Einige von ihnen haben sich auch prompt unter dem Beitrag zu Wort gemeldet. „Damals 99 Cent“, erinnert sich etwa eine McDonald’s-Kundin. „Ach damals, als du mit ’nem 5-Euro-Schein noch 5 Cheeseburger bekommen hast“, schwelgt auch eine andere in Erinnerungen. Der nächste ist sich direkt sicher: „Mehrwertsteuer ist wieder bei 19 Prozent statt 7 Prozent seit 1.1.24.“

DAS sagt McDonald’s dazu

Doch in der Kommentarspalte lässt sich auch schnell feststellen: In den einzelnen Filialen gibt es für die Produkte unterschiedliche Preise. So kostet der Cheeseburger in einem Laden in Bad Kissingen zwar 2,90 Euro, in München wird er aber etwa noch für 2,99 Euro angeboten.

Diese Redaktion hat bei McDonald’s nachgehakt – mit erstaunlichem Ergebnis. Grundsätzlich sollte Kunden bewusst sein: Die Restaurants werden hauptsächlich von Franchise-Nehmern betrieben. „Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass es keine deutschlandweit einheitlichen Preisvorgaben gibt. Von Seiten der Unternehmenszentrale gibt es lediglich unverbindliche Preisempfehlungen, welche in regelmäßigen Abständen auf Ausgewogenheit und Angemessenheit geprüft werden“, so eine McDonald’s-Sprecherin.

„Mit der Rückkehr zum 19-prozentigen Mehrwertsteuersatz müssen (Gastronomen, Anm. d. Red.) sorgfältig evaluieren, ob und inwieweit es notwendig ist, die gestiegenen Kosten in die Preisgestaltung einfließen zu lassen. Etwaige Überlegungen sind allerdings nicht nur von der derzeitigen Mehrwertsteuerentwicklung abhängig, sondern gehören zu einem regelmäßigen unternehmerischen Prozess.“ Diese Nachricht dürfte viele Kunden ins Schwitzen bringen. Dass auch deine Lieblingsprodukte in nächster Zeit noch teurer werden, damit muss du also leider rechnen.