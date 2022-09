McDonald’s: Diese Preise irritieren die Kunden – jetzt äußert der Fast-Food-Riese sich

Für diese Preisgestaltung haben einige Kunden von McDonald’s kein Verständnis.

Das Phänomen ist vielen Kunden von McDonald’s schon seit Längerem ein Dorn im Auge. Zuletzt gab es diesbezüglich auf der Facebook-Seite des Fast-Food-Konzerns die eine oder andere Beschwerde.

McDonald’s: Kunden wegen der Preise verwirrt

Was manche Kunden nicht verstehen: Wenn sie ihre Lieblings-Burger um verschiedene Zutaten erweitern wollen (zum Beispiel extra Käse), müssen sie dafür in der Regel draufzahlen. Wenn sie jedoch bestimmte Zutaten von einem Burger weglassen, müssen sie für den Burger dennoch den vollen Preis bezahlen und erhalten keinen Rabatt.

Jetzt äußerte McDonald’s sich zu der Thematik und teilte mit: „Da das Weglassen von Zutaten eher die Ausnahme darstellt und wir unsere Burger als Gesamtprodukt anbieten, kalkulieren wir unsere Preise nicht anhand von Einzelbestandteilen. Das Weglassen bestimmter Zutaten soll beispielsweise auch Allergikern die Möglichkeit bieten, bedenkenlos bei uns zu essen.“

Und weiter: „Anders verhält es sich bei der Individualisierung. Manche unserer Burger können mit immer wechselnden Zutaten zusätzlich personalisiert werden. Diese Zusatz-Zutaten stellen in unseren Kassen eigenständige Produkte dar, die mit eigenen Preisen versehen sind.“

McDonald’s-Kunden fordern mehr glutenfreie Produkte

Andere Kunden von McDonald’s stören sich derweil an einer ganz anderen Sache. Sie bemängeln, dass die Restaurant-Kette zu wenig Produkte für Menschen mit Glutenunverträglichkeit anbietet. So fragt eine Kundin bei Facebook: „Warum ist Deutschland mit ca. 830.000 Menschen mit Zöliakie und vielen Besuchern aus anderen Ländern seit vielen Jahren so hinterher und wird Jahr für Jahr von einem neuen Land überholt, was das glutenfreie Angebot angeht?“

Die Antwort von McDonald‘s: „Wir wissen, dass es für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sehr wenig Auswahl bei uns gibt. Und wir hören die Wünsche nach glutenfreien Burgern und nehmen sie wirklich sehr ernst. Darum tauschen wir uns auch immer wieder mit unseren Fachabteilungen und Teams aus anderen Märkten aus. Dennoch haben wir derzeit leider noch keine Neuigkeiten für dich, sorry.“