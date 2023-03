McDonald’s-Trick enthüllt – wenn du nur einen Satz sagst, folgt eine frische Bestellung

Für viele sind sie DAS Fastfood schlechthin: Pommes! Die gelben, länglichen Stäbchen schmecken doch am besten frisch und knusprig. Wenn du Pech hast, bekommst du bei deiner McDonald’s-Bestellung aber eher labbrige lauwarme Dinger. Doch es gibt einen einfachen Satz, mit dem du garantiert eine frische Bestellung aufs Tablett serviert bekommst.

Pommes sind die wohl beliebteste Beilage bei McDonald’s. Leider hast du nicht immer die Garantie, dass diese auch schön heiß und knusprig bei dir ankommen. Außer du beachtest einen Trick bei deiner Bestellung. Ein Foodblogger enthüllte ihn auf Instagram. Vielen dürfte er aber auch schon bekannt sein.

McDonald’s: Pommes ohne Salz sind absoluter Bestell-Trick

„Einmal Pommes, aber bitte ohne Salz“ – so lautet der magische Satz, der dir frische Pommes in die Tüte zaubert. Denn dann müssen die Mitarbeiter die Kartoffelstäbchen frisch zubereiten und können keine bereits fertig frittierten Fritten aus einem der Behälter nehmen. Falls du dann doch Salz auf die Pommes willst, dann kannst du einfach selbst nachsalzen. Kleine Salztütchen liegen in den McDonald’s-Filialen aus.

Der Food-Blogger Jonny Massaad aus Australien hat diesen Trick selbst ausprobiert – und in einem Video auf seinem Instagram-Account festgehalten. Er bestellte je eine Tüte gesalzene und eine Tüte ungesalzene Pommes.

Krasser Temperaturunterschied bei Fritten

Und tatsächlich: Die ungesalzenen Pommes waren um einiges heißer! In dem Video testet Jonny das mit einem Thermometer. Das genaue Ergebnis: Die gesalzene Speise kommt auf 24,3 Grad, wohingegen es die ungesalzenen Pommes auf satte 36,9 Grad bringen! Schon ein großer Unterschied. Dabei solltest du jedoch auch im Hinterkopf haben: Sonder-Bestellungen bedeuten für die Mitarbeiter auch immer mehr Arbeit und sie sind zeitaufwendiger. In vollen Filialen empfiehlt sich der Trick also eher nicht.

