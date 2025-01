McDonald’s macht es offiziell – Kunden reiben sich die Augen

Seit 1948 sorgten Richard und Maurice McDonald für leuchtende Augen – denn wie der Name schon sagt, haben die beiden die Fastfood-Kette McDonald’s gegründet. Und nachdem Knossi (Jens Knossalla, 38) bis zum 1. Januar 2025 für Monopoly geworben hat, kommt der Konzern nun mit dem nächsten Highlight um die Ecke.

Und genau das dürfte nicht nur die Kleinen begeistern – vor allem die großen Burger-Fans dürften deswegen große Augen machen.

McDonald’s: Happy-Meal-Spielzeug sorgt für Jubel

Dabei geht es nicht um einen neuen Burger oder gar neue Pommes frites, sondern um das Happy Meal. Das ist, wie viele bereits wissen, eine kleinere Portion des üblichen Fastfood-Sortiments mit einem Überraschungsspielzeug. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer, denn das kleine Extra könnte bald für ordentlich Wirbel sorgen.

Denn Pokémon kehrt zurück zu McDonald’s! Die Karten feiern ihr großes Comeback in den Happy Meals! Ganz nach dem Motto „Pokémon! Komm schnapp sie dir“ dürfen sich Sammler und Trainer wieder auf exklusive Karten freuen, die nur für kurze Zeit erhältlich sind.

McDonald’s: Startdatum und Pokémon – das wartet auch dich

Und ab wann genau? Nun, ab dem 23. Januar 2025 kann man sich mit jedem Happy Meal ein „Dragon Discovery“-Set sichern. Dabei kehren die beliebte Sammelaktion mit einem brandneuen Set zurück, bei dem die Drachen-Pokémon im Mittelpunkt stehen. Wer alles auf deinen Pokéball wartet? Hier eine kleine Liste:

Pikachu

Glurak

Rayquaza

Dragoran

Miraidon

Koraidon

Sen-Long

Morlord

Nachtara

Katapuldra

Trikephalo

Donnersichel

Brimova

Pummeluff

Evoli

Für den ganzen Sammelspaß zahlt man übrigens 5,99 Euro – natürlich inklusive Verpflegung. Übrigens: Laut „Ingame“ soll hinter der Aktion eine Ehrung für das chinesische Jahr des Drachen stecken. Und genau das soll der Grund für all die Drachen im Paket, wie auch den Start der Aktion am 28. Januar sein. Das würde auch passen, denn an diesem Tag endet das Jahr des Drachen in China.