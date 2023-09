McDonald’s-Kunden können einige Klassiker nicht bestellen – das steckt dahinter

Manche Kunden von McDonald’s haben in jüngerer Vergangenheit bei der Schnellrestaurant-Kette Erfahrungen gemacht, die sie irritiert zurückließen. Dabei ist die Erklärung dahinter denkbar einfach. Aber der Reihe nach.

Wie die Kunden ihre Lieblings-Gerichte bei McDonald’s bestellen, hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte massiv verändert. 1971 wurde in München die erste deutsche Filiale des amerikanischen Fast-Food-Riesen eröffnet. Seitdem schrieb der Konzern auch in der Bundesrepublik eine Erfolgsgeschichte und zählt mittlerweile rund 1.500 deutsche Filialen.

McDonald’s: Gerichte nicht bestellbar

Bis vor einigen Jahren gab es für Menschen nur zwei Möglichkeiten, wie sie ihr Essen bei McDonald’s bestellen konnten: Sie gaben ihre Bestellung entweder in den Restaurants an der Kasse auf oder fuhren mit ihren Autos durch den Drive-In. Das hat sich bis heute stark verändert.

Während der Vorgang im McDrive der gleiche geblieben ist, hat sich bei der Bestellung in den Restaurants so einiges getan. In den Filialen werden die Kunden heute meist gebeten, ihre Bestellungen an SB-Terminals aufzugeben und dort auch gleich zu bezahlen. Die Terminals spucken dann einen Beleg mit einer Wartenummer aus. Sobald die Nummer auf einem großen Bildschirm über der Kasse erscheint, können die Kunden ihre Mahlzeiten dort abholen.

McDonald’s bei Lieferando, Wolt und Co.

Mittlerweile können viele Kunden sich die Mahlzeiten aber auch nach Hause liefern lassen. In manchen Regionen bietet McDonald’s einen eigenen Liefer-Service an. In anderen Regionen können Kunden ihre Lieblings-Gerichte via Lieferando, Wolt und Co. nach Hause bringen lassen.

Darüber hinaus können Kunden ihre Gerichte aber auch via McDonald’s-App bestellen und in einer Filiale der Wahl abholen. Und genau dort lag der Hase zuletzt im Pfeffer. Denn manche Kunden meldeten in den sozialen Netzwerken, dass sie bestimmte Produkte in der App nicht bestellen konnten. Bei mehreren Kunden wuchs sofort die Sorge, McDonald’s könne jene nicht bestellbaren Klassiker womöglich aus dem Sortiment genommen haben.

Die beruhigende Nachricht für jene Kunden: Es handelte sich dabei nur um kurzzeitige Darstellungs-Fehler in der McDonald’s-App. Das Unternehmen rät allen Kunden, die schon mal solche Erfahrungen in der App machen, dass sie ihre Mahlzeiten am besten in der Filiale bestellen.