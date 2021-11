McDonald’s: Warum kann man DIESE Produkte nicht bestellen? Kunde ist irritiert

Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Was ist passiert? Es geht um Online-Bestellungen bei McDonald’s, die Produkt-Palette des Fast-Food-Riesen und einen enttäuschten Kunden. Aber eins nach dem anderen.

McDonald’s: Verwirrung bei Bestellung

Früher gab es nur zwei Möglichkeiten, wie der Kunde an Burger, Pommes und Co. bei McDonald’s kam: Er musste persönlich zum nächsten Restaurant fahren und dort entweder vor Ort seinen Lieblings-Burger verdrücken oder die Mahlzeit zum Mitnehmen bestellen und zuhause essen.

Das hat sich mittlerweile geändert. Im Zeitalter von Internet und Lieferdiensten können McDonald’s-Kunden ihre Speisen auch online bestellen und bis an die eigene Haustür liefern lassen.

Viele Filialen von McDonald’s bieten einen eigenen Lieferservice an, bei anderen Filialen können die Kunden via Lieferando bestellen. Egal auf welchem Weg der Kunde bestellt – eines bleibt gleich: Nicht alle Produkte, die in den Restaurants angeboten werden, kann man auch online bestellen.

Diese Erfahrung musste zuletzt auch ein Kunde machen, der sich Hilfe suchend auf der Facebook-Seite des Fast-Food-Konzerns an McDonald’s gerichtet hatte: „Ich habe meinen Warenkorb gefüllt“, so der Kunde über seine Online-Bestellung: „Wie kann ich dazu noch Kaffee oder Latte Macchiato bestellen?“

McDonald’s erklärt das Phänomen

Kaum hatte er seine Frage gestellt, bekam er sofort von einer anderen Kundin eine Antwort: „Beim Lieferservice gibt es keine Heißgetränke“, schrieb sie.

Und McDonald’s konnte diese Aussage bestätigen: „Da erfahrungsgemäß das Bestellverhalten im Lieferservice etwas anders ist, als wenn man direkt im Restaurant einkauft, haben wir unser McDelivery-Angebot speziell auf diese Bedürfnisse ausgerichtet. Deshalb sind leider nicht alle Produkte, die es im Restaurant gibt, auch über McDelivery bestellbar.“

Das liegt vermutlich auch daran, dass der Transport von Heißgetränken speziell für Lieferando-Fahrer auf ihren Fahrrädern zu einem äußerst gewagten Akt werden könnte.