In einem nordeuropäischen Land hatte Fast-Food-Gigant McDonald's große Probleme, Fuß zu fassen. (Symbolbild)

McDonald's: Öko-Burgerladen zwingt Fast-Food-Riese in die Knie – das ist sein Geheimnis

Weltweit fast 39.000 Filialen, Jahresumsätze von mehr als 17 Milliarden Euro – McDonald's Dominanz auf dem globalen Fast-Food-Markt ist unbestritten.

Doch nicht überall hat es der Burger-Riese geschafft, sich gegen lokale Konkurrenten durchzusetzen. In einem nordeuropäischen Land hatte McDonald's so seine Probleme, Fuß zu fassen.

McDonald's: Hier hatte der Fast-Food-Riese keine Chance bei den Kunden

In den frühen 2000er Jahren versuchte McDonald's sein Glück im Norden von Schweden – genauer gesagt in den Städten Umeå (90.000 Einwohner) und Luleå (45.000 Einwohner). Doch dort gab es ein Problem: Das Unternehmen „Max Hamburgerrestauranger“ war vor Ort die absolute Nummer eins.

Gegen die schwedische Burger-Kette „Max“ konnte sich McDonald's nicht durchsetzen. Foto: IMAGO / Marius Schwarz

Die Burger-Kette „Max“ ist mit über 100 Filialen die zweitgrößte Schnellrestaurantkette Schwedens – und der Hauptsitz liegt zufällig im bereits erwähnten Luleå.

Und gegen die Beliebtheit des lokalen Burgerladens hatte McDonald's offenbar wenig bis gar keine Chancen. „Die Kunden waren unser Essen, unseren Geschmack und unsere hohe Qualität gewohnt“, so „Max“-Chef Richard Bergfors.

McDonald's verkauft die eigenen Filialen an „Max“

Der Fast-Food-Riese aus den USA kam dagegen weniger gut an. „Sie mochten McDonald's nicht“, erinnert sich Bergfors. „McDonald's hatte eine schwere Zeit und hat die Restaurants schließlich an uns verkauft, weil sie kein Geld verdienen konnten.“ Das der US-Konzern derart chancenlos war, habe man davor weltweit noch nie erlebt.

Und auch jetzt musste die Kette mit dem goldenen M sich erneut geschlagen geben. In Skellefteå, Piteå und auch wieder in Luleå wagte McDonald's einen neuen Anlauf in Schweden – und einmal mehr hielten die Skandinavier zu ihren lokalen „Max“-Filialen.

Was ist das Erfolgsgeheimnis von „Max“?

Doch woher kommt der Erfolg von „Max“? Die Betreiber vermuten, das Geheimnis liege im Öko-Engagement des Unternehmens. „Der umweltfreundliche Fokus unserer Firma ist etwas, was wir seit 1968 haben, als meine Eltern im Teenageralter das Unternehmen gründeten“, erklärt Bergfors dem britischen „Mirror“.

Auf den Speisekarten von „Max“ wird der ökologische Fußabdruck eines jeden Produktes mitangegeben. Die Filialen werden mit Windenergie betrieben, Plastikverpackungen gibt es keine. Das Unternehmen hat sich zudem verpflichtet, in den nächsten Jahren komplett klimaneutral zu werden.

Und offenbar zeigt dieses Modell auch über die schwedischen Grenzen hinaus Erfolg. Mittlerweile gibt es global 120 „Max“-Restaurants – in Norwegen, Polen, Dänemark und sogar in den Arabischen Emiraten. (at)