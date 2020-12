Unglaublich, was ein echter McDonalds-Liebhaber für einen BigMac auf sich genommen hat!

McDonalds: Multimillionär (33) hat Heißhunger auf Burger – was er dann macht, ist spektakulär

Das muss wahre Liebe sein! Ein Mann hat einen irren Heißhunger auf einen Burger von McDonalds bekommen, doch von der nächsten Filiale trennten ihn leider rund 500 Kilometer.

Für die meisten wäre das ein triftiger Grund, auf das Abendessen bei McDonalds zu verzichten. Nicht so für diesen Burgerliebhaber, der laut der „Daily Mirror“ mehrere Millionen auf dem Konto hat.

McDonalds: Unglaublich, was ein Multimilliardär für seinen Burger in Kauf nimmt!

McDonalds-Fan Viktor Martynov (33) verweilte gerade mit seiner Freundin in einem Beach Resort auf der Halbinsel Krim (Russland), als ihn der kleine Hunger plagte. „Wir hatten Lust auf normales Moskauer Essen“, sagt der Multimillionär.

Das scheint auf der Krim Mangelware zu sein. Doch wenn ein Multimillionär sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann will er es auch haben. Und so gab es für Martynov keine andere Option...

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Gut, dass der 33-Jährige nicht nur reich, sondern nebenbei auch noch kurzentschlossen ist: „Dann haben wir eben einen Helikopter gemietet!“

Unfassbar, wie viele Scheine für den Burgergenuss den Besitzer wechseln

Gesagt, getan! Mit dem wendigen Flieger eilten sie mal eben zur nächstgelegenen McDonalds-Filiale ins rund 500 Kilometer entfernte Krasnodar. Für die Strecke benötigt der Heli etwa zwei Stunden.

Um sein gewünschtes McDonalds-Menü zu bekommen, charterte ein Millionär einen Helikopter. Foto: imago/onemorepicture

Zeit hat der Reisende im Urlaub generell genug. Doch beim Preis für das Flugtaxi stockt einem der Atem: Dafür blätterte der Millionär mal eben so 2200 Euro hin! Ein Königreich für einen Burger...

Zumindest hat sich die Reise sowohl für den Millionär als auch für McDonalds gelohnt: BigMac, Milchshake und Co. ließ sich das Paar laut „Daily Mirror“ rund 55 Euro kosten.

Im Vergleich zu den Reisekosten noch immer ein wahres Schnäppchen... (vh)