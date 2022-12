McDonald’s bringt Kunden mit Monopoly-Gewinnspiel auf die Palme – aus diesem Grund

Derzeit lockt McDonald’s seine Kunden mit einem großen Monopoly-Gewinnspiel in die Filialen. Dieses Gewinnspiel hatte es in den vergangenen Jahren schon häufiger gegeben und war bei vielen Kunden gut angekommen. In diesem Jahr sind allerdings einige Kunden alles andere als erfreut. Aber der Reihe nach.

Beim Kauf bestimmter Speisen erhalten die Kunden von McDonald’s derzeit im Rahmen des Gewinnspiels mal wieder Monopoly-Sticker. Ein solches Gewinnspiel hatte der Fast-Food-Riesen schon mehrmals veranstaltet. In den vergangenen Jahren mussten die Kunden diese Sticker von den Verpackungen der Speisen abziehen. Auf der Innenseite eines Stickers wurden die Kunden dann darüber informiert, ob sie einen Preis gewonnen haben.

McDonald’s: Monopoly-Gewinnspiel ärgert Kunden

Der Großteil der Preise bestand aus weiteren Speisen. So war es für viele Kunden eine willkommene Überraschung, wenn sie zum Beispiel ein Eis gewannen. Auf diese Weise war ihnen ein kostenloser Nachtisch sicher.

Doch in diesem Jahr läuft das Monopoly-Gewinnspiel bei McDonald’s ein wenig anders ab als in den Jahren zuvor. Auf den Stickern erhalten die Kunden nicht sofort eine Auskunft darüber, ob sie gewonnen haben. Stattdessen ist auf den Stickern lediglich ein Code angegeben. Diesen müssen Kunden in der McDonald’s-App eingeben, um zu checken, ob sich hinter ihrem Sticker ein Gewinn oder eine Niete befindet.

Man könnte meinen, dass dieser kleine Umweg für Kunden kein Problem darstellt. Schließlich werden so gut wie alle Kunden ihre Handys beim Besuch der Restaurants ohnehin mit sich führen. Doch falsch gedacht: Bei vielen Kunden kommt die neue Aufbereitung des Monopoly-Gewinnspiels alles andere als gut an. Auf der Facebook-Seite von McDonald’s lassen sie ihrem Frust freien Lauf.

McDonald’s-Kunden meckern wegen Monopoly-Gewinnspiel

So meckert dort ein Kunde: „Ich finde es echt unverschämt, dass man regelrecht genötigt wird, euere App zu verwenden. Sogar beim Monopoly Gewinnspiel!“

Und ein anderer Kunde meint: „Warum erkennt man auf euren Monopoly-Stickern nicht mehr direkt, ob man etwas gewonnen hat? Warum muss man jetzt eine App installieren? Das ging doch früher auch super ohne App.“

Die Antwort von McDonald’s: „Unsere App erfreut sich sehr großer Beliebtheit und bietet sich für dieses Gewinnspiel, bei dem die Gewinne u. a. über Coupons ausgespielt werden, wunderbar an. So hat man praktisch alles digital an einem Ort gespeichert und läuft nicht Gefahr, die Coupons zu verlieren und man vergisst auch nicht so leicht, sie einzulösen.“