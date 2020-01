McDonald's: Mitarbeiter packt Tomaten auf Burger – dann muss die Polizei anrücken

Am zweiten Weihnachtstag wurde die Polizei in eine McDonald‘s-Filiale gerufen. In dem Restaurant in Buckinghamshire, England, musste ein Mann festgenommen werden. Und das aus einem bizarren Grund:

Ein McDonald‘s-Mitarbeiter hatte versehentlich Tomaten auf einen Hamburger gepackt.

McDonald’s: Kunde rastet aus

Die Polizei wurde gegen 18.45 Uhr in eine Filiale der Restaurantkette McDonald’s gerufen. Dort wurden die Mitarbeiter von einem Gast drangsaliert. Doch was war passiert?

Der Gast soll unzufrieden mit seinem Burger gewesen sein. Daraufhin beschimpfte und beleidigte er, teils rassistisch, die Mitarbeiter hinter der Theke. Er soll sein Geld zurück gefordert haben und sei dann ausgerastet.

Polizei nimmt Mann fest

Er bewarf das Personal mit kleinen Ketchup-Beuteln. Und das nur, weil er keine Tomaten auf seinem Burger haben wollte. Ein Mitarbeiter in der Küche hatte jedoch nicht daran gedacht.

Die Polizei bestätigte gegenüber der „Mirror“, dass ein 23-jähriger Mann wegen Körperverletzung, Beleidigung und Besitzes einer Waffe festgenommen wurde, bevor sie ihn gegen Kaution wieder frei ließen. (mia)