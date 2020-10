MCDonald's: In dem Fast-Food-Restaurant kam es zwischen einem Kunden und einem Mitarbeiter zu einer heftigen Auseinandersetzung. (Symbolbild)

McDonald's: Kunde sieht rot aus – weil ein Mitarbeiter Mädchen so behandelt

Eine Aussage eines Mitarbeiters von McDonald's sorgte für einen sehr großen Ärger!

Bei der Fast-Food-Kette kam es jetzt zwischen einem Kunden und einem Mitarbeiter von McDonald's zu einer Auseinandersetzung.

McDonald's: Heftiger Krach im Fast-Food-Restaurant

In der Werbung zeigt sich McDonald's als familienfreundliches Restaurant. Anscheinend ist das bei einem Mitarbeiter in Flensburg nicht angekommen. In der Filiale kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Familienvater, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.

Ein Kunde bei McDonald's in Flensburg war Zeuge einer Auseinandersetzung eines Mitarbeiters und einem Familienvater. Dieser kam mit seiner kleinen Tochter in das Restaurant und erkundigte sich nach einer Toilette für sein Kind. Was der Mitarbeiter darauf antwortete, führte zu einer großen Aufregung.

Ein Zeuge hat die Situation in einem Facebook-Post geschildert und zeigt sich schockiert. Für ihn steht fest: „Der Laden hat mich zum letzten Mal gesehen.“

Der Familienvater hatte den Mitarbeiter gefragt, ob seine kleine Tochter die Toilette benutzen könne - „daraufhin sagte wohl der Restaurant-Manager, dass er erst etwas zu essen bestellen muss, sonst dürfte das Mädchen die Toilette nicht benutzen“, schreibt der wütende Mann bei Facebook.

Tatsächlich war das nicht der erste Vorfall dieser Art. Auf den Bericht des Mannes meldeten sich mehrere Kunden von McDonald's, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Was sie erlebt haben, liest du bei „MOIN.DE“.

