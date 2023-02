McDonald’s erfüllt sehnlichste Kundenwünsche – auf diese neuen Produkte kannst du dich jetzt freuen

McDonald’s hat sich angehört, was die Kunden wollen, und erfüllt ihnen ihren größten Wunsch. Das Ergebnis können alle schon ganz bald sehen und schmecken. Denn der Fast-Food-Riese bringt ein neues Produkt auf den Markt.

Und das ist noch nicht alles. Denn McDonald’s hat noch weitere gute Nachrichten zu verkünden. Ein Teil der Kunden wird sich besonders darüber freuen.

McDonald’s präsentierte neues McPlant-Produkt

Der Fast-Food-Gigant hat einen großen Markttest gemacht und das Ergebnis spricht für sich. Die Kunden wünschen sich mehr vegetarische und vegane Gerichte. Also zaubert das Unternehmen etwas Neues auf den Tisch: die „McPlant Nuggets“. Sie sollen genauso schmecken wie die bekannten „McNuggets“ mit Hähnchenfleisch, basieren aber auf Weizen- und Erbsenprotein.

Sie kommen auch ins Happy Meal und sind ab dem 22. Februar in allen deutschen Filialen verfügbar. Doch das sind noch nicht alle guten Nachrichten für Vegetarier. Zusätzlich kommt der „McPlant Burger“, den es in einigen anderen Märkten bereits gibt, auch dauerhaft in Deutschland in das Angebot. Dieser kommt mit einem Patty vom bekannten Unternehmen „Beyond Meat“ daher.

Vom 22. Februar bis zum 1. März 2023 kannst du dir in deinem McDonald’s-Restaurant eine Gratis-Probe abholen. Und vom 2. bis 5. März 2023 gibt es Coupons für App-Nutzer für einen Gratis-McPlant-Burger oder die McPlant-Nuggets.

McDonald’s erweitert seine pflanzliche Produktpalette. Foto: McDonald’s

Der Fast-Food-Gigant will damit vor allem Flexitariern mehr Optionen anbieten. „Außerdem sollen sie Gäste dazu animieren, fleischlose Alternativen auszuprobieren und für sich zu entdecken“, bewirbt das Unternehmen die neuen kulinarischen Angebote. Mit der Einführung der McPlant Nuggets plant McDonald’s einen neuen Werbespot mit dem Coversong „You flexy thing” von „Alle Farben”. Das Original „You sexy thing”, stammt von 1975 von Hot Chocolate.

Doch warnt das Unternehmen auch Vegetarier und Veganer, dass es „während der Zubereitung in den Restaurantküchen zu Kontakt mit Fleischerzeugnissen kommen kann“. Wer es ganz genau nimmt mit der veganen Ernährung, sollte das wissen.