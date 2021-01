McDonald's bietet besonderen Service an – er boomt gerade während der Corona-Pandemie

Lockdown und Corona-Pandemie haben viele Gastronomen finanziell an ihre Grenzen gebracht. Vor allem diejenigen, die ihre Einnahmen hauptsächlich vor Ort im Lokal gemacht haben.

Doch wie sieht es derzeit bei Restaurantketten wie McDonald's aus? Schließlich gehören Take-away und Autoschalter zum Fast-Food-Riesen wie der Käse auf den Cheeseburger. Eine Chance in der Krise?

McDonald's: Das hat die Krise bei der Fast-Food-Kette verändert

Auch die Burgerkette sei von den Folgen der Pandemie betroffen. Genaue Zahlen, etwa zum Absatz bestimmter Produkte, wolle man nicht nennen. Doch eine wichtige Sache habe sich entscheidend geändert, verrät ein Pressesprecher unserer Redaktion.

„Grundsätzlich hat die Corona-Pandemie auch zu einer Verschiebung unseres Geschäfts geführt“, sagte er. Vor allem am McDrive sei das deutlich spürbar gewesen: Dessen Anteil an Bestellungen sei während des ersten Lockdowns von deutschlandweit durchschnittlich von 30 auf 50 Prozent geklettert.

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Autoschalter war „Pflichtaufgabe“

Eine erfreuliche Zahl für die Fast-Food-Kette, waren die Autoschalter doch laut „Handelsblatt“ jahrelang „eher eine Pflichtaufgabe“. „Die junge Generation hat heutzutage häufig gar kein Auto mehr, daher war die Nachfrage mitunter eher mäßig“, erklärte Wirtschaftsexperte Jochen Pinsker vom Marktforschungsunternehmen „npdgroup“ dem Blatt.

Die Autoschalter von McDonalds haben während der Krise an Beliebheit gewonnen. Foto: imago images / ZUMA Wire

In der Krise jedoch haben die Menschen die McDrives in Deutschland wiederentdeckt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Schnell und kontaktlos kommen Hungrige an ihre warme Mahlzeit.

Pinskers Prognose im „Handelsblatt“: „Das Drive-in erlebt eine Renaissance, die auch nach Corona weitergehen wird.“

Das bestätigt McDonalds. „Die Entwicklung hin zum McDrive hielt auch im Anschluss spürbar an“, sagte der Sprecher über die Zeit nach dem ersten Lockdown.

So läuft es während des zweiten Lockdowns

Auch während des zweiten Lockdowns sei den Kunden der Appetit auf Burger und Fritten zum Mitnehmen nicht vergangen.

„Im aktuellen Lockdown erzielen wir unsere Umsätze ebenso vermehrt über den McDrive, gleichzeitig haben das Liefergeschäft und die digitalen Transaktionen über unsere McDonald’s-App deutlich zugenommen“, so das Unternehmen weiter.

So steht es um die Mitarbeiter von McDonald's

Das veränderte Kundenverhalten in der Coronazeit spüren die Burgerbrater dennoch – Stichwort Kurzarbeit. „Zu Beginn der Pandemie hat der Bundesverband für Systemgastronomie gemeinsam mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten kurzfristig eine Zusatzvereinbarung für den bestehenden Entgelttarifvertrag aufgenommen“, sagt der Sprecher.

Dadurch habe man das Kurzarbeitergeld auch in der Systemgastronomie einführen können. „Um die wirtschaftlichen Folgen für die Mitarbeiter abzufedern, haben wir das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent des Nettolohns aufgestockt“, sagt der Pressesprecher.

Ob die Mitarbeiter letztendlich in Kurzarbeit geschickt werden, entscheide der jeweilige Franchise-Nehmer. (vh)