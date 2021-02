McDonald's: Kunde schockiert – gibt es während Corona dieses beliebte Produkt nicht zu kaufen?

Unter den aktuellen Corona-Maßnahmen und den Beschränkungen des Alltags passiert es öfter einmal, dass gängige Produkte nicht verfügbar sind. Ein McDonald's-Kunde musste bei seinem Besuch der Fast-Food-Kette feststellen, dass er ein beliebtes Produkt momentan nicht kriegt.

Auf Facebook macht der McDonald's-Kunde seinem Ärger Luft. Wir haben nachgeforscht, was an der Sache dran ist.

McDonald's: Gibt es dieses Produkt wegen Corona nicht?

Ein McDonald's-Kunde aus Oldenburg ist schockiert. Als er sich bei der McCafé ein Stück Kuchen kaufen will, sagt man ihm dort, dass es wegen Corona momentan keinen gäbe.

-----------------------------------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

-----------------------------------------------

Das kann doch nicht sein, denkt sich der junge Mann und teilt die Geschichte auf Facebook. Für ihn ist es nicht das erste Mal, dass er an der Kuchen-Front leer ausgeht. Der Kunde wirft McDonald's schlechte Dienstleistungen vor und fragt: „Eurer Hauptkonkurrenten kann ja auch Kuchen anbieten - wieso ihr nicht?!“

Unsere Redaktion hat McDonald's mit dem Vorwurf des Kunden konfrontiert. Der Fast-Food-Riese zeigte sich überrascht über die Schilderung: „Grundsätzlich erhalten unsere Gäste selbstverständlich Kuchen in unseren McCafé, wenn diese geöffnet sind.“

Wieso das in diesem Fall offenbar nicht so war, kann die Presseabteilung des Unternehmens auf unsere Anfrage nicht nachvollziehen. Der Kunde solle sich an die Serviceabteilung von McDonald's wenden, um dem konkreten Vorfall auf den Grund zu gehen.

Der Kunde hat schon mehrmals versucht, bei McCafé Kuchen zu bekommen. (Archivbild) Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

-----------------------------------------------

Mehr Themen zu McDonald's:

McDonald's: Veränderung beim Fast-Food-Riesen – doch einen Kunden stört's

McDonald's hat DIESES Produkt im Angebot – Kunden rasten völlig aus

McDonald's: Schon aufgefallen? Fast-Food-Riese überrascht mit dieser Änderung

-----------------------------------------------

Somit scheint klar, dass McDonald's das Kuchenangebot trotz Lockdowns nicht generell beschränkt. McCafé-Kunden können also weiterhin ihre Lieblingskuchen bestellen, auch wenn dieser Kunde in Oldenburg scheinbar Pech hatte. (cm/mag)