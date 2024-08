McDonald’s: Lieferdienst scharf kritisiert – so reagiert der Fast-Food-Riese

Kritik am Lieferdienst von McDonald’s!

Der Fast-Food-Riese bietet in manchen deutschen Städten seit einiger Zeit einen eigenen Lieferservice an. Zudem können Kunden in weiten Teilen der Bundesrepublik über Lieferdienste wie Lieferando bei McDonald’s bestellen.

McDonald’s: Lieferdienst in der Kritik

Erst recht seit Corona-Zeiten sind Lieferdienste extrem beliebt – auch bei McDonald’s. Weil die Menschen während der Pandemie nicht in den Restaurants essen konnten, ließen sie sich die Mahlzeiten in die eigenen vier Wände liefern. Dieser praktische Service gefiel vielen Menschen so sehr, dass sie auch heute noch regelmäßig auf Lieferdienste zurückgreifen.

Der Lieferdienst von McDonald’s kommt allerdings nicht bei allen Kunden gut an. So beschwerte sich eine Kundin auf der Facebook-Seite des Unternehmens: „Eure Lieferdienste sind echt witzig. Den einen Tag liefert ihr, dann plötzlich nicht mehr, dann plötzlich doch wieder, dann wieder nicht.“

Und weiter: „Gestern habe ich erst noch bestellen können, heute habt ihr dann angeblich nicht ‚zum Liefern geöffnet‘, aber euer Laden ist eigentlich offen. Also dann könnt ihr das auch gleich ganz sein lassen.“

McDonald’s reagiert auf Kritik am Lieferdienst

Kaum hatte die Kundin ihre Beschwerde formuliert, folgte auch schon die Erklärung von McDonald’s. Das Unternehmen teilte mit: „Hin und wieder wird das Liefergebiet gegebenenfalls an verschiedene Faktoren angepasst – bspw. aufgrund der Anzahl an verfügbaren Fahrern oder der Verkehrssituation in der Stadt.“

Weiter schrieb McDonald’s: „Aus diesem Grund kann es sein, dass sich das angebotene Liefergebiet zeitweise verkleinert. Denn nur so können wir sicherstellen, dass unsere Produkte schnell und warm bei unseren Gästen ankommen.“

Eine andere Kundin fügte hinzu: „Wenn Lieferando keine Fahrer hat, muss geschlossen werden – je nach Verfügbarkeit.“

