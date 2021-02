Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

McDonald's: Kundin gibt Bestellung auf – plötzlich müssen sich alle Mitarbeiter in Acht nehmen

Oha! Sowas will wohl niemand erleben. Eine Kundin bestellte bei McDonald's für ihre Tochter und sich etwas zu essen. Plötzlich müssen die McDonald's-Mitarbeiter sich in Acht nehmen.

In einer McDonald's-Filiale in Kempsey in Australien kam es zu einem außergewöhnlichen Vorfall, wie der „Mirror“ berichtet. Eine Mutter bekam nicht schnell genug ihre Bestellung und rastete völlig aus.

McDonald's: Frau rastet in Filiale aus

Sogar die Polizei wurde eingeschaltet. Die sagte, dass die Frau in einem Streit über die Dauer ihres Essens „extrem beleidigende und ausfallende Sprache gegenüber den McDonald’s-Angestellten“ verwendet haben soll.

Die Mutter hatte das McDonald's-Essen nicht schnell genug bekommen. Foto: IMAGO / Marco Stepniak

Kraftausdrücke sprudelten nur so aus dem Mund der Kundin heraus. Sie soll sich darüber beschwert haben, dass sie bereits seit „zwanzig f***ing Minuten“ warten musste und das Essen immer noch nicht fertig sei.

Währenddessen sprang ihre kleine Tochter neben ihr auf und ab und soll „Hör auf, Mama“ gerufen haben. Ein Video dazu wurde in einer lokalen Facebook-Gruppe gepostet. Es soll die Mutter zeigen, wie sie sehr aggressiv die McDonald's-Mitarbeiter beschimpft.

-------------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

-------------------------

Die hatten sie gebeten, sich zu beruhigen. Dann schrie sie weiter: „Sagen Sie mir nicht, dass ich mich f***en soll, wenn Sie nicht einmal ein frisches f***ing Essen kochen können. Jeder hier hat die Nase voll von diesem f***ing Restaurant.“

Der Polizeibezirk Mid North Coast sagte in einer Erklärung, dass sich mehrere Menschen, die den Vorfall bei McDonald’s miterlebt hatten, über die 28-Jährige beschwert haben.

+++ McDonald's-Kunde freut sich auf Chicken Nuggets – dann die Enttäuschung: „Hart und ungenießbar“ +++

McDonald's: Strafe für die Frau

„Der Vorfall beinhaltete Berichte über eine Frau, die mehrere Mitarbeiter aggressiv beschimpfte, darunter auch jugendliche Angestellte, wegen eines Streits über die Zeit, die es dauerte, bis ihre Bestellung bearbeitet wurde“, hieß es.

-------------------------

Mehr News zu McDonald's:

McDonald's bietet besonderen Service an – er boomt gerade während der Corona-Pandemie

McDonald's-Kundin reagiert über – als sie DAS am Schalter zu hören bekommt, wählt sie den Notruf

McDonald‘s: Mitarbeiter sucht Kunde im Netz – er hat DIESE kuriose Lieferbestellung aufgegeben

-------------------------

Die Polizei lud daraufhin die Mutter vor, die einen Tag später freiwillig bei der Polizeistation in Kempsey erschien. Sie soll „beträchtliche Reue“ gezeigt haben.

++ Burger King ändert Rezeptur bei Whopper und Nuggets – Kunden rasten aus ++

Ende der Geschichte: Die wütende McDonald’s-Kundin musste noch vor Ort eine Geldstrafe von 500 Dollar zahlen und bekam eine Strafanzeige wegen Beleidigung, berichtet „Mirror“. (ldi)