McDonald’s-Kunden erfahren von Burger-Comeback – ihnen wird direkt übel! „No-Go“

Nicht jeder ist offenbar über dieses Comeback happy! McDonald’s sorgt immer mal wieder für Überraschungen – ob zuletzt mit dem Special „Mit Mecces um die Welt“ oder viele beliebte Klassiker, Fast-Food-Liebhaber kommen immer auf ihre Kosten.

Doch bei einer mehr oder weniger neuen Sache scheiden sich offenbar die Geister der Liebhaber von McDonald’s. Denn seit Kurzem gibt es wieder den Big Rösti zu kaufen. Der mittlerweile schon beinahe als Winter-Klassiker bekannte Burger stößt zwar auf viel Zuspruch – doch bei der Präsentation im Netz fällt Kunden etwas Übles auf!

Burger spaltet Meinungen der McDonald’s-Kunden

Via Instagram nimmt McDonald’s seine Fans mit hinter die Kulissen, um genau zu sein bei der Zubereitung des deftigen Burgers. „Get Ready with me: Big Rösti Edition“, schreibt der Fast-Food-Riese zu einem Clip, der Step-by-Step zeigt, wie der Burger zubereitet wird. Neben viel Zuspruch erntet das Video aber auch eine Menge Kritik.

+++Geld zurück bei McDonald’s? Nur unter einer Bedingung+++

So schreibt unter anderem ein User: „Das nächste Mal bitte Handschuhe und Zange verwenden.“ Auch ein anderer kann das Ganze nur schwer mit ansehen. „Bei der Zubereitung graut es mir. Danke, nein“, lautet sein vernichtendes Urteil. Ein wieder anderer Nutzer wird ebenfalls sehr deutlich und kommentiert: „Keine Handschuhe zu tragen ist ja völlig richtig und in Ordnung. Aber lange Nägel, lackierte Nägel, künstliche Nägel und Schmuck sind ein absolutes No-Go im Umgang mit Lebensmitteln. Das kritisiert auch jedes Gesundheitsamt. Das so in der Werbung zu steigen, ist schon eine Ansage.“

Mehr Themen für dich:

Neben einigen vernichtenden Kommentaren feiern aber viele McDonald’s-Kunden den Burger sehr. „Heute meinen ersten gegessen! Das ist nach wie vor der beste Burger, den es gibt von euch“, fasst ein User euphorisch zusammen. Ein anderer Nutzer schreibt: „Ich brauche ihn sofort! Beste McDonald’s-Zeit des Jahres.“