McDonald’s-Kunden schauen auf neue Becher – versautes Detail lässt alle ausrasten

Die kalte Jahreszeit hat auch McDonald’s in winterliche Stimmung versetzt. Ab sofort gibt es – zumindest in den USA – Trinkbecher mit weihnachtlichem Dekor bei McCafé. Doch lässt das Design viel Platz für unsittliche Gedanken.

+++ McDonald’s: Schock für Kunden – wenn du DIESE Option wählst, wird dein Essen deutlich teurer +++

Ein McDonald’s-Kunde hat ein Foto von einem solchen Becher auf Facebook geteilt und damit eine heiße Diskussion angezettelt. Vor allem ein Detail auf den Bechern sorgt für ordentlich Gesprächsstoff.

McDonald’s-Kunde teilt anrüchiges Bild

„Wärmste Grüße“ sendet McCafé an seinen Kunden. Auf den winterlichen Getränkebechern in Rot ist über dem Unternehmenslogo allerhand an weihnachtlicher Symbolik zu erkennen. Doch was prangt denn da so aufreizend über den Sternen, Herzen und Schneeflocken?

Auch interessant: McDonald’s mit neuem Service – doch viele Kunden blicken noch in die Röhre

Das, was da hinter dem Gruß zu erkennen ist, sieht aus wie ein Hintern, der kess in dein Gesicht gereckt wird, die Backen mit beiden Händen gespreizt. „Was zum Teufel ist hier los?“, kommentiert eine Nutzerin das Bild. „Ich würde gerne wissen, wer für diesen Entwurf grünes Licht gegeben hat?“, will eine andere wissen. Da müssen die Designer vorher aber ordentlich einen gebechert haben, meint ein Facebook-Nutzer dazu. Doch was wirklich dahintersteckt, lässt sich erst auf den zweiten Blick erkennen.

Hintern oder Fäustlinge? „Muss mein Gehirn anstrengen“

Die Erkenntnis bringt nämlich der Facebook-Nutzer selbst mit, der das Bild hier geteilt hat. Sein Kommentar dazu dürfte zunächst allerdings für Verwirrung sorgen. „Aber ich bin nicht einer, der sein eigenes Vetugenfluken bläst“, steht neben dem Facebook-Foto.

Okay, hier bedarf es höchstwahrscheinlich einer kurzen Erklärung für alle, denen die Golden Girls nichts sagen. Denn dieser Satz ist eine Anspielung auf das Golden Girl Rose (Betty White). Zur Erklärung: Der Nutzer hat das Bild in einer Golden-Girls-Fangruppe geteilt. Statt wie alle anderen den Spruch „Ich will mich nicht selbst beweihräuchern“ zu sagen, kreiert Rose in der Sitcom ihre eigene Version davon, die allerdings sehr sexuell klingt.

Mehr News:

Dadurch wird auch klar, dass der Kunde hier noch mal selbst ein wenig „Hand angelegt“ hat – ohne dafür allzu viel Lob einheimsen zu wollen. Die beiden Hände auf dem Becher stammen nämlich von ihm. Hätte er diese nicht dazu gezeichnet, könnte man hier tatsächlich zwei Fäustlinge erkennen. Aber wie eine Nutzerin das Bild kommentiert: „Ich kann es jetzt nicht mehr übersehen“. Und auch bei den anderen Nutzern sorgt die kleine Kritzelei auf dem Becher für herzliche Lacher. „Ich muss mein Gehirn anstrengen, um sie als Fäustlinge zu erkennen.“