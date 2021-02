Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

McDonald's startet DIESE Aktion in den USA – Fans in Deutschland laufen jetzt Sturm

Die Aktion lässt die McDonald's-Kunden ausflippen!

Das Fast-Food-Restaurant hat eine neue Aktion in den USA gestartet, die die Kunden in seine Filialen stürmen lässt.

McDonald's: Eine Aktion in den USA begeistert die Fans in Deutschland. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Die Aktion ist so beliebt, dass nun auch Fans in Deutschland Sturm laufen. Was steckt dahinter?

McDonald's: Aktion in den USA

Mit seinem Happy Meal lockt McDonald's eigentlich vor allem Kinder an. Denn zusätzlich zu dem Menü bekommen die kleinen Kunden ein Spielzeug oder ein Buch.

Jetzt zieht das Happy Meal in den USA aber auch ältere Kunden nach McDonald's. Seit Dienstag erhalten Kunden dort mit jedem Menü nämlich vier von insgesamt 50 verschiedenen Pokémon-Karten.

-------------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

-------------------------

Insgesamt gibt es 24 Pokémon des ersten Partners sowie eine Pikachu-Karte. Dabei tragen alle Karten ein Pokémon-25-Logo. Hintergrund ist nämlich das 25-jährige Jubiläum von Pokémon. Die Aktion ist – wie so oft – zeitlich begrenzt.

McDonald's-Fans in Deutschland laufen Sturm

Währenddessen laufen Pokémon-Fans in Deutschland bereits Sturm. Sie fragen in den sozialen Medien, ob es die Aktion auch in Deutschland geben wird.

-------------------------

Mehr News zu McDonald's:

-------------------------

Ein Mann fragt auf Twitter sogar: „Jemand hier, der bei McDonald's arbeitet und weiß, ob es in Deutschland auch Pokémon-Karten zum Happy Meal geben wird?“

Jemand hier, der bei MC Donalds arbeitet und weiß, ob es in DE auch Pokemon Karten zum Happy Meal geben wird? #pokemon #McDonalds #mcdonaldspokemon @McDonaldsDENews @McDonalds — Dominik Buchsbaum (@Redpokerboy) February 9, 2021

Auf Nachfrage von DER WESTEN hält sich McDonald's allerdings bedeckt. Der Fast-Food-Konzern teilt mit: „Was sich in den kommenden Monaten im Happy Meal verbirgt – und ob die angesprochenen Artikel auch nach Deutschland kommen – soll natürlich immer eine kleine Überraschung für unsere Gäste sein.“