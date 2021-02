McDonald's-Kunde freut sich auf Chicken Nuggets – dann die Enttäuschung: „Hart und ungenießbar“

Bei Kindern und auch Erwachsenen sind sie äußerst beliebt: Die Chicken Nuggets von McDonald's. Eine Packung davon kaufte ein Kunde beim Drive-in und wurde nach dem Öffnen bitter enttäuscht.

Auf der McDonald's-Facebookseite postete er ein Foto von der Nuggets-Packung. Darin lagen die beliebten Hähnchenteile. Der Inhalt sieht jedoch etwas anders aus, als man es von McDonald's kennt.

McDonald's-Kunde hat eine Vermutung

Dazu schrieb der McDonald's-Kunde sarkastisch: „Hmmmm lecker .... gerade so im Mc Drive übergeben bekommen.“ Was mit den Nuggets nicht stimmte? Die Panade haftete nicht nur an dem Hähnchenfleisch, etliche Krümel lagen verstreut in der Packung.

Beim McDonald's Drive-in holte er die Nuggets ab. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

McDonald's entgegnete darauf: „Da ist wohl ein bisschen was von der Panade abgefallen. Das sollte dem Geschmack aber keinen Abbruch tun. Wenn mit deinem Essen etwas nicht stimmt, bitte melde dich bei den Kollegen vor Ort und schildere ihnen den Vorfall. Sie zeigen sich bestimmt kulant.“

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

Doch wirklich geschmeckt sollen die McDonald's-Nuggets aber auch nicht haben. Der Kunde hatte eine Vermutung, was schiefgelaufen sein könnte. teilte weiterhin mit: „Da war nicht nur die Panade ab, sondern die Fleischstücke waren einfach nur hart und ungenießbar – vermutlich (oder sehr sicher) nicht nur einmal frittiert worden.“

Da ist vermutlich aus Versehen ein Nugget aus dem Fritteusen-Korb gehopst und später doch wiedergefunden worden. McDonald's schrieb daraufhin „Das sollte so natürlich nicht sein“ und verwies auf ein Kontaktformular, damit der Kunde dort seine Beschwerde aufgeben kann. (ldi)

